LIVE!: Cracovia - Legia (składy)

Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.



Komentarze (9)

Legionista - 18 minut temu, *.orange.pl

Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema

odpowiedz
Legionista - 22 minuty temu, *.orange.pl

Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił

odpowiedz
Szymon - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️

odpowiedz
robal - 30 minut temu, *.centertel.pl

Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔

odpowiedz
Ronaldo - 30 minut temu, *.myvzw.com

Czy ten Ioranesku jest normalny ???
Feio to taki mały debil przy nim lol
Nic się k nie uczy …

odpowiedz
MonsteR (L) - 36 minut temu, *.tpnet.pl

.......................... Tobiasz ........................
Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca
.............. Szymański ... Kapustka ............
Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan
.......................... Rajović ........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
LECIMY 🚀 🙂

odpowiedz
Antek - 37 minut temu, *.centertel.pl

@RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚

odpowiedz
Elf - 39 minut temu, *.vectranet.pl

Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0

odpowiedz
RM - 47 minut temu, *.plus.pl

skład wskazuje na sromotną porażkę

odpowiedz
