LIVE!: Cracovia - Legia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Legionista - 18 minut temu, *.orange.pl Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema odpowiedz

Legionista - 22 minuty temu, *.orange.pl Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił odpowiedz

Szymon - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️ odpowiedz

robal - 30 minut temu, *.centertel.pl Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔 odpowiedz

Ronaldo - 30 minut temu, *.myvzw.com Czy ten Ioranesku jest normalny ???

Feio to taki mały debil przy nim lol

Nic się k nie uczy … odpowiedz

MonsteR (L) - 36 minut temu, *.tpnet.pl .......................... Tobiasz ........................

Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca

.............. Szymański ... Kapustka ............

Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan

.......................... Rajović ........................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻

LECIMY 🚀 🙂 odpowiedz

Antek - 37 minut temu, *.centertel.pl @RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚 odpowiedz

Elf - 39 minut temu, *.vectranet.pl Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0 odpowiedz

RM - 47 minut temu, *.plus.pl skład wskazuje na sromotną porażkę odpowiedz

