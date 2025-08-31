Piąta porażka z rzędu

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Sławomir Kowalewski

Techniczny: Maciej Kuropatwa

VAR: Paweł Malec

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 21°C

Ciśnienie 1013 hPa

Wilgotność 69%

Komentarze (100)

Romuald - 1 minutę temu, *.vectranet.pl Legia ma taki szczwany plan: Liga Konferencji i Puchar Polski i tak co roku do zayebania. Po co tu się szarpać w lidze. odpowiedz

Lux - 2 minuty temu, *.virginm.net Iordanescu trzeba dac czas bo to dobry trener, zwalnianie szkoleniowcow co kilka miesiecy do mistrzostwa nas nie zaprowadzi na pewno. Czego w Legii potrzeba na bank to dobrego rozgrywajacego i bledem bylo na pewno pozbycie sie Josue bo to byl jeden z nielicznych gosci ktory mial pojecie co i jak z pilka trzeba zrobic, do tego facet z charakterem. Jesli do 2go wrzesnia nie sprowadzimy nikogo na podobnym poziomie (np Hagi) to wg mnie marzenia o mistrzostwie czy nawet vice (kwal. LM) trzeba bedzie odlozyc na polke przynajmniej do nastepnego sezonu. Taka prawda niestety. odpowiedz

Piokrus - 2 minuty temu, *.net.pl Tak ma wyglądać walka o mistrza? Skład delikatnie mówiąc eksperymentalny. Co z Arreiolem? Zero kreacji, brak piłkarza potrafiącego wykonać rzut wolny, rożny w sposób powodujący przynajmniej zagrożenie. Na razie słabo to wygląda. odpowiedz

Paczkomat - 6 minut temu, *.97.65 Graliśmy tragicznie, ale...... sędzia gwiżdże Recy spalonego, którego nie było (a mają przeciez czekać do końca akcji!!!!) i za chwilę ewidentny spalony Cracovii przed rogiem i bramka dla nich.....Czyli sędziowie jak zwykle "dla Legii"..psia m.ć! odpowiedz

Warszawiak - 3 minuty temu, *.vectranet.pl @Paczkomat: Lasyk i wszystko jasne odpowiedz

Hiszpan - 7 minut temu, *.telnaptelecom.pl W sumie bez zaskoczeń. Już dawno pisałem brać Masłowskiego. Ogarnie trenera i kupi graczy. Legia przepala kasę , nic nie gra we wrześniu po meczach z Rakowem, Pogonią i Jagielonią MP będzie już tylko iluzją bo plus 10 straty zawita. I brawo NS jest dobrze. odpowiedz

Egon - 8 minut temu, *.waw.pl Szkoda, że Feio nie został, bo przy Iordanescu zaczyna się jawić jako trenerski profesor.

Przynajmniej ekipę od przygotowania fizycznego drużyny miał na konkretnym poziomie, a teraz co mecz rotujemy prawie całym składem, a i tak leja nas jak chcą nawet słabe ekipy.



Wynik meczu nie jest żadnym zaskoczeniem.

Od dłuższego już czasu widać, że przyjście Iordanescu nie dało do tej pory Legii kompletnie nic.

Zwalanie winy na brak transferów nic nie pomoże, bo najpierw wypadałoby przygotować do sezonu tych zawodników, których sie ma, tymczasem wyglada to wyjątkowo nędznie.

Piłkarze zamiast się rozwijać, to się zwijają.

Jeżeli teraz Żewłak ma kupić trenerowi całą nową jedenastkę, to OK, można to zrobić, ale już raczej nie pod tego trenera, bo szkoda czasu.

Dlatego żadnych nowych koszykarzy, bo za chwilę, po odejściu Iordanescu trzeba będzie ich sprzedawać, a nasza sekcja koszykarska już skład skompletowała, więc ich nie odbierze.



Co kilka dni rumuńskie media krytykują Legię wychwalając jednocześnie Iordanescu, który to niby jest tak rozchwytywany przez różne kluby.

Skoro tak o nim marzą, to niech go biorą, choćby dzisiaj.

Sam go mogę zawieźć na lotnisko razem z pękiem tych rumuńskich gazetek, które te dyrdymały bez przerwy głoszą.

Bać się mamy, że facet odejdzie ?

Bez żartów.

Czym szybciej odejdzie, tym szybciej może ktoś konkretny to wszystko ogarnie. odpowiedz

Kumaty - 9 minut temu, *.orange.pl URBAN WRÓĆ! odpowiedz

Dino - 10 minut temu, *.play.pl Legio ukochana ma dalej tak w lidze graj bo mi sie co tydzień u bukmachera zgadza la la la la la !!!!! odpowiedz

AAA - 10 minut temu, *.play.pl Kapustka czy nikt Ci nie wytłumaczył na czym polega rola ofensywnego pomocnika w drużynie piłkarskiej?

Na pewno nie na zagrywaniu do najbliższego zawodnika i 90 procentach do tyłu.

Jesteś asekuracyjnym pozorantem którego miejsce jest na trybunach. odpowiedz

Kieł - 12 minut temu, *.135.147 Michniewicz 2.0. odpowiedz

Loczek - 12 minut temu, *.play.pl Nie ma przypadków, są tylko znaki. Przepis na zrobienie maszynki do robienia pieniędzy z klubu (ale też z wszelkich przedsiębiorstw, a nawet państwa): Kupić klub i w pierwszej fazie zainwestować mocno w PR i marketing, inwestować mądrze, by osiągnąć jakiś sukces (nie więcej niż jeden, by nie podnieść oczekiwań), na przykład wejść do Ligi Mistrzów (ale broń Boże nie więcej niż raz!). Wtedy przechodzimy do drugiego etapu (pierwszego etapu konsumpcji). Obwieszczamy na przykład, że jest konflikt właścicielski i że jeden właściciel wykupuje udziały pozostałych (dziwnym zbiegiem okoliczności za pomocą kwot zbliżonych do tych, które przed chwilą pojawiły się w klubie po osiągnięciu sukcesu). Dzięki temu wyprowadzamy ogromne środki legalnie i w białych rękawiczkach, nie powodując sprzeciwu kibiców. Następnie przechodzimy do trzeciego punktu. Polega na ciągłym obniżaniu oczekiwań, zadłużaniu klubu wobec samego właściciela (to bardzo ważny czynnik, dzięki któremu wysysanie aktywów klubu odbywa się w sposób ciągły, legalny, w postaci odsetek od zadłużenia), ciągłej sprzedaży wszystkich wartościowych zawodników i unikaniu większych sukcesów (sukces sportowy wymaga długoterminowych strategii, stabilizacji i nakładów, co przy okazji podnosi oczekiwania, a tutaj cele są zupełnie inne, wobec czego idealnym stanem jest format ciągłego kryzysu, wyprzedaży, przebudowy, zadłużenia i niskich oczekiwań). Jednocześnie oczywiście należy odrzucać jakiekolwiek propozycje sprzedaży choćby części udziałów podmiotom zewnętrznym (bo wówczas cały proceder ujrzałby światło dzienne). Przy tym wszystkim należy utrzymywać klub przy życiu, licząc na sporadyczne drobne wzloty i sukcesy (zaspokajające już odpowiednio obniżone oczekiwania kibiców). Brzmi znajomo? odpowiedz

Lao - 13 minut temu, *.netfala.pl A kogo obchodzą porażki ligowe i to, że staliśmy się ligowym średniakiem kiedy po raz kolejny będziemy grać w elitarnych europejskich rozgrywkach do których dostaliśmy się po zaciętych bojach z naprawdę solidnymi ekipami.... odpowiedz

Leon - 14 minut temu, *.autocom.pl Edwardzie chciałeś transferów dostałeś Arkadiusza Recę, Kamila Piątkowskiego, Petara Stojanovicia, Damiana Szymańskiego, Miletę Rajovicia i Henrique Arreiolę i co i gówno. Przyznaj się że nie jesteś w stanie tego poukładać bo jesteś słaby. odpowiedz

Pablo - 16 minut temu, *.netfala.pl Tak jak pisałem po ostatnim meczu ligowym… trenera Feio nie szanowano, bo ma charakter, ale zaszedł w dobrym stylu daleko w LK i ta gra wyglądała. Szkoda, że trener Feio nie miał więcej czasu i zaufania kibiców. odpowiedz

wtf - 16 minut temu, *.play.pl A i jeszcze jedno,po h...ja jest ten Bobic w klubie,na czym polega jego praca?Jest taki sam bałagan i sklecanie składu na ostatnią chwilę jak w poprzednich latach!Mioduski weź się już zajmij tą karierą w PZPN-ie i odp...ol się od Legii! odpowiedz

Ronaldo - 17 minut temu, *.myvzw.com Proponuje zmiany w regulaminie gry lol

Czy Drakula utrzyma się do Świat?

I czy Legia utrzyma się w dupo klasie ? odpowiedz

Przemko - 21 minut temu, *.225.185 Żenująca porażka… czy tak gra klub mający ambicje zaistnieć w Europie? Czy tak gra klub mający ambicje mistrza Polski? 🤬 odpowiedz

Feio wróć - 21 minut temu, *.orange.pl Feio wróć🔴⚪️🟢 odpowiedz

Lopez - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Zawsze tak będzie w każdą niedzielę po czwartkowych meczach pucharowych

Nie ma się co łudzić Mistrzostwa nie będzie odpowiedz

krzepki radek - 6 minut temu, *.vectranet.pl @Lopez: Dokładnie tak. Ja już nie wierzę w mistrzostwo. Ekstraklasa się dla nich nie liczy. Awans do Ligi Konferencji właściwie przekreśla nasze szanse na MP. Taki jest plan Legii na ten sezon ,a to co my sobie o tym myślimy to sprawa drugorzędna. odpowiedz

Dino - 6 minut temu, *.play.pl @Lopez: Lopezie juz dawno to pisałem i powtarzam co tydzień ze żadnego Mistrzostwa nie bedzie dziwię sie dla tych co sie łudzą ahhh na pilce trzeba sie znać... odpowiedz

KKK - 24 minuty temu, *.plus.pl To co, odwieszamy protest czy jest super? odpowiedz

Zosiek - 25 minut temu, *.96.121 Jak tu grać, wchodzi nowy piłkarz na boisko i się pyta którzy to nasi😢 odpowiedz

Sl - 26 minut temu, *.vectranet.pl Po co przedluzac kontrakt z Kapuadim?? Co mecz cos odj..e. Co z tego ze niby dobrze pilke wyprowadza obronca jest od bronienia a on nie broni niczego. Poza tym kolejny sezon gdzie srodek pola nie istnieje odpowiedz

Szpic - 28 minut temu, *.play.pl Powtórka z ub. roku sama się nasuwa i wypadnięcie z wyścigu o MP już w październiku staje się realne ( tak jak w poprzednim sezonie). Ten mecz jest dobitnym przykładem jak trener (do spółki z zawodnikami oczywiście) może położyć spotkanie. Uważam że oprócz błędów indywidualnych zawodników, trener ponosi największą winę za tą porażkę. Nie wiem kto odpowiada w Legii za stałe fragmenty, ale wg mnie od jutra już go powinno nie być w klubie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 23 minuty temu, *.orange.pl @Szpic: Astiz za defensywne, Mokry za ofensywne. odpowiedz

Kibic(L) - 29 minut temu, *.play-internet.pl No coz. Znów w czape. Ecpected goals Cracovii 0,28 i dwa celne strzały w meczu i oczywiście dwa gole... Alfarela w drugiej minucie mógł ustawić mecz i wykorzystać serię. Nie wykorzystał... Bardzo słaby początek sezonu i w 5 meczach tylko 7 punktów. I tak od wielu sezonów Legia szybko pozbawia sie możliwości walki o mistrzostwo. Na razie matematycznie może jeszcze sie broni, ale trzeba zaczął punktowac. Wierze, ze Ideałem to gosc na odpowiednim miejscu i potrzebuje czasu. Czasu na poukladanie gry, na skomponowano składu, bo przecież cały czas dochodzą i odchodzą zawodników. On testuje, sprawdza i daje szanse zawodnikom. Dajmy szanse również my, kibice, bo gość na to zasługuje. Potrzeba cierpliwości na zagranie, na potwierdzenie kto jest do gry, a kto do odstrzału. Dajmy mu grac minimum 2 sezony, niech przejdzie kilka obozów przygotowawczych i kilka okienek trasferowych, niech wyrzuci z Legii ten szrot, którego sporo. Panie Irodansecu, pełne poparcie! Mam nadzieje, ze to wlasnie pan bedzie w Legii tym trenerem na lata, który wreszcie zbuduje wielka Legie na lata. odpowiedz

Szymon - 30 minut temu, *.ktmtelekom.pl Teraz już wiadomo dlaczego ten pajac nie trenował żadnej drużyny przez ostatni rok. Do dymisji i kop w d...e prosto do krainy Draculi😂 odpowiedz

Zomb - 31 minut temu, *.play.pl Nie pasował Luqinias? Nie pasował Josue?

To teraz mamy bałkańskie ,,gwiazdy" -ićie- sricie + byłych ,,zasłużonych" reprezentantów.

I dziwić się,że taki poziom...

Ale uśmiechać się brygada, przecież macie transfery 🤡 !!! odpowiedz

Chudy Grubas - 31 minut temu, *.79.201 Oczy od tego szczypią. Nie wiem jak z taką formą Kapustka może wychodzić w pierwszym składzie?!

Tam wszyscy jakby z cegłami w plecaku biegali, coś czuję że wydolnościowo to tam jest kaplica. odpowiedz

peru123 - 32 minuty temu, *.orange.pl już w sierpniu przegrywamy mistrzostwo, coraz szybciej, żenada odpowiedz

Andrzej legia - 33 minuty temu, *.orange.pl Edi 😡 zamiast grać pierwszym składem (bo przerwa i trzeba wypruć flaki do końca)to bawi się w jakieś eksperymenty..😡A później jak jest smród z wynikiem to myśli że oni ogarną .ten bajzel..a Darek i spółka towarzystwa myślą że jak wyłożą 15 baniek na transfery....to cała liga wyłóży się przed nami🙂...ech..😩i tak po udanym czwartku mamy zj...ny koniec weekend....😡😡😡 odpowiedz

Xxx - 6 minut temu, *.play-internet.pl @Andrzej legia: zamilcz głupi człowieku. Zawodnicy Mają ciężki start mają o wiele meczy od początku sezonu. Teraz grali dogrywkę ze szkotami wypruli tam flaki. Gdyby wystawił więcej zawodników z tego składu to skończyłoby się kontuzjami tak jak skończyło się to dzisiaj z nsane odpowiedz

Legia to my - 33 minuty temu, *.orange.pl Wytłumaczcie mi bracia,po cholerę rotować składem,robić kolejne doświadczenie w ustawieniu,jak teraz jest przerwa reprezentacyjna i będą mieć 2 tygodnie przerwy.

Dlaczego np.Wszołek nie wstał nawet z ławki? odpowiedz

Mateusz z Gór - 26 minut temu, *.orange.pl @Legia to my: Żeby nie doznał urazu jak Bombazo. Gdyby nie było dogrywki w czwartek to pewnie byłoby inaczej. odpowiedz

Piotrek - 34 minuty temu, *.gigainternet.pl Ciągły brak stabilizacji składu, trenera, to jak ma się to kupy trzymać? Najlepsi piłkarze odchodzą, nowi zanim się zgraja bedzie zima. To jest powód ostatnich lat marazmu w lidze. odpowiedz

Pin - 34 minuty temu, *.orange.pl Dno odpowiedz

Jano - 35 minut temu, *.awist.pl Jeśli się ktoś łudził to ma jak w pysk, poprzedni sezon był jeszcze jaki taki, w tym sezonie LEGIA NIE MA SZAN NA NIC!!!! Bo jest szmacianą drużyną, ze szmacianym trenerem i prezesem oraz zarządem, koniec marzeń o jakikolwiek trofeum!!!☹️ odpowiedz

fan1956 - 35 minut temu, *.tpnet.pl DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!! DZIADOSTWO - trener DZIADOSTWO !!!!!!..........ŻYGAĆ SIĘ CHCE NA TEN SKŁAD, NA TĄ GRĘ, NA TRENEJRO i NACAŁY TEN ZARZĄD, głównie na WŁAŚCICIELA ( powinien wystawić dzieci z przedszkola ) PRZEMĘCZENI. trener idź w pi.du !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Obcy - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Vuko wracaj. Gorzej być nie może. Raz nas uratował gdy Czesław stracił głowę. Edek też nie panuje nad sytuacją. Burdel,że h...j odpowiedz

Had - 36 minut temu, *.play.pl Dziewczynki uspokoicie się , jesteśmy byliśmy i będziemy średniakiem ligowym więc jak czyta się te wasze wypociny „nie będzie mistrza” ….otoz zgadza sie ,nie bedzie mistrza wiec odłóżcie telefon,napijcie się herbaty i do spania ;) odpowiedz

Krzysztof - 37 minut temu, *.centertel.pl Które miejsce na koniec zajmie w lidze Legia? odpowiedz

Kowal - 37 minut temu, *.orange.pl Nie ma drużyny. Jakości też bardzo brakuje. Kolejne upokorzenia przed nami. Lech Jaga Raków Cracsa i za chwilę Pogoń mają lepsze drużyny. Pudel i reszta dworzan wyp...ać z klubu. odpowiedz

Kamiko27 - 37 minut temu, *.orange.pl Do przewidzenia chyba zacznę grać u bukmachera odpowiedz

Sobal 74 - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Czy te nasze gwiazdeczki zrozumieją kiedyś że liga jest najważniejsza jak można tak zmieniać nonstop sklad przecież jest dopiero koniec sierpnia a oni już zmęczeni sezonem Szok odpowiedz

oLaf - 40 minut temu, *.orange.pl Dwa strzały i dwa gole, kiedy mioduski kupi bramkarza i pozbędzie się tej ciepłej ofermy z bramki co ma imię na nazwisko?! odpowiedz

Kalman - 34 minuty temu, *.orange.pl @oLaf: co z tego że on wybroni jeden strzał a potem osiem w stronę bramki i osiem goli...won z tym pajacem niech go Turasy biorą odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Tobiasz z trwałą na deklu tradycyjnie: gdy piłka nie leci w niego, to gol. A tak poza tym, to zero zaskoczenia, gdyż jesteśmy przeciętną drużyną w przeciętnej, by nie napisać, że słabej lidze, w której każdy może nas ograć. odpowiedz

L - 41 minut temu, *.play.pl Paradoksalnie to nie byl zly mecz. Cracovia stworzyla jedna sytuacje i strzelila 2 gole. 2 strzaly, 2 gole. My sytuacja za sytuacja, setka Alfareli, swietny strzal Urbanskiego, potem Rajovic i Krasniqi i nic. Jak pech to pech. Dobry emcz Rajovica, dobry Recy, dobry Stojanovica. Nie rozumiem tylko po co my ta 3 stoperow gramy jak nie umiemy? Jedza wybiega nie wiadomo gdzie do przodu, zostawia Burcha 1 na 1, Tobiasz sie kladzie jak ten napastnik juz w lidze mial ze 4 sam na sam i za kazdym razem uderzal podcinką.



Mam nadzieje, ze nie bedziemy grac wahadlami i ze przyjdzie jakis rozgrywajacy zeby dal troche spokoju w srodku no i Piatkowski oby jak najszybciej do gry. I trzeba potrenowac SFG bo nie moze byc tak ze co wrzutka to idealna na glowe i gol. Plock, Hibernian, teraz Krakow. Fakt, ze mamy pecha bo idealnie kazdy ta glowa uderza, a jak my mamy kopie dzisiaj to Kapuadi daje w srodek. Mamy troche pecha, nie wyglada to zle. Dobrze, ze jest przerwa na reprezentacje. Myslalem, ze w takim zmienionym skladzie bedziemy gorzej wygladac a nie bylo zle. odpowiedz

Simon - 41 minut temu, *.vectranet.pl Brawo chlopaki braw👏 odpowiedz

Sobal 74 - 41 minut temu, *.t-mobile.pl 5 meczy w lidze i już dwie porażki Szok niespodziewalem się takich wyników i niema dla mnie usprawiedliwienia kiedy te nasze gwiazdy zrozumieją ze liga jest najważniejsza odpowiedz

Kibic z Rzeszowa - 41 minut temu, *.play-internet.pl Od 30 lat jestem za Legią i jeżdżę na Legię.

Brak słów ta drużyna nie ma charakteru. O mistrzostwie nawet nie ma co marzyć. Cieszmy się ligą konfederacji. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. odpowiedz

Okęciak - 42 minuty temu, *.1.90 Zaczyna to wyglądać jak za Feio, udany mecz w Europie, po czym strata punktów w lidze... trochę to niepokoi, bo zmiana chyba była po to żeby coś się zmieniło a wygląda na to że nic się nie zmieniło... odpowiedz

Vuko - 43 minuty temu, *.play.pl Potrzeba trenera.

Potrzeba zawodników. odpowiedz

Heniu - 43 minuty temu, *.optonline.net Dzieja sie zle rzeczy w tym klubie. Nie ma takiej samej dyscypliny jak w poprzednich druzynach. Kazdy sobie robi co chce na boisku, zadnej presji ze strony graczy a nawet trenera. 🤬 odpowiedz

Martinez76 - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Proponuję wymienić jeszcze drugą połowę składu, na pewno zrobimy tak mistrza. Noż K@ odpowiedz

Dimas - 44 minuty temu, *.info.pl Szkoda mojego czasu dla tych pseudograjkòw, sprzedawajcie dalej najlepszych, brawo Panie Mioduski - zarządzanie na poziomie korpo, nogi do grania są nie ważne jakie 🤨 Burch w pierwszym składzie to jawny sabotaż, dwa tygodnie spokoju i później walka i środek tabeli tym składem plus kontuzja dziadzia - dramat odpowiedz

W.s - 45 minut temu, *.plus.pl Oczy bolą kolejny rok bez mistrza odpowiedz

inka - 45 minut temu, *.vectranet.pl polityka na trybunach, amatorka na boisku, kasa klubu pusta.

może być, tylko lepiej... odpowiedz

J...c pilkarzy - 45 minut temu, *.246.28 Brawo, super mecz i wynik. Mistrzostwo mamy w kieszeni odpowiedz

Maik83 - 45 minut temu, *.centertel.pl Ile jeszcze k...a razy stracimy gola po rożnym ile wy tępe dzidy odpowiedz

Luqaz - 45 minut temu, *.plus.pl Zaczyna się gra w europie. Obrona to kryminał, koniec okresu ochronnego dla iordanescu, awans do kk to i feio zrobił. odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.tpnet.pl No i fajnie. 2 ostatnie spotkania 0 punktów. Idziemy na mistrza.

Presja ma sens. odpowiedz

(L) - 46 minut temu, *.132.209 Cracovia 2 strzały oddała i wygrała ?! Mioduski WOOON !! odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.vectranet.pl To co Panowie może zrobicie jeszcze jeden protest 90 minutowy????????? Tym ostatnim wywalczyliście maximum nie ma co, Ciekawe czy ci którzy postanowili odwiesić protest mogą spojrzeć w lustro. Mi sie wydaje że tak bo to bez ambicji jest tak jak piłkarzyki odpowiedz

mietowy - 47 minut temu, *.play.pl i znowu w plecy nic nie pokazali znowu mistrz odjechal racze odpowiedz

SEBO(L) - 47 minut temu, *.play.pl Nie wykorzystali limitu zmian, tylko ich częstotliwość, gamonie ! odpowiedz

Czarny76 - 47 minut temu, *.net.pl Zero ładu zero składu a d...a nadal z tyłu.Tak się traci mistrzostwo.Swoja drogo zajebiste zarządzanie meczem przez trenera.Brawo Ty… odpowiedz

Legia - 47 minut temu, *.31.17 Co to jest za drużyna, mniej niż zero, przecież są zmęczeni 😎 odpowiedz

Wyrwikufel - 47 minut temu, *.225.185 Skuteczność skuteczność skuteczność!!! Kur…a ile sytuacji bramkowych musi mieć Legia aby strzelić bramkę??? Zapowiada się kolejny bezbarwny sezon z walka o Europuchary w ostatnich kolejkach. odpowiedz

Witalis - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Denerwuje już mnie trene,że tak miesza tym składem. odpowiedz

Amarula - 35 minut temu, *.centertel.pl @Witalis: a co ma robić po takim meczu w czwartek ?? Grałeś kiedykolwiek w piłkę nożną ?? To nie jest gra od EA że możesz grać mecz za meczem. Rotacja musi być i będzie odpowiedz

Pab(L)o Loża - 16 sekund temu, *.orange.pl @Witalis: kolego. Oni grali 120 minut w czwartek i 14 mecz w 49 dni, po okresie przygotowawczym. Czyli co 3,5 dnia średnio. Do tego Kazachstan, Cypr w upały. Także musi rotować. Poza tym On wkomponowuje tych piłkarzy. Pierwszy mecz Recy i Szymańskiego w podstawie?

Spokojnie. To jest liga Polska a nie Premierleague. Tu każdy może przegrać z każdym. odpowiedz

Maik83 - 48 minut temu, *.centertel.pl Ile jeszcze k...a razy stracimy gola po rożnym ile wy tępe dzidy odpowiedz

PanTrener - 48 minut temu, *.centertel.pl to co żegnamy trenera? 😃

mowilem wam z tym skladem to miejsca 5-8 sa w zasiegu Legii

jak mamy napastnikow o tym samym profilu wysocy i wolni, to nie ma co sie dziwic

a w obronie gra 37 latek, ktory siły ma na 30minut



niestety ktos to przeprowadza transfery jest albo idiotą albo nie ma pojęcia co robi, patrzcie na jagielonie, jest niski techniczny Imaz i jest silny Pululu kompletnie inni napastnicy a u nas roznia się tylko imieniem i nazwiskiem odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl Trener obiecał, że poprawi obronę i widać efekty, bo grając w rezerwowym i eksperymentalnym zestawieniu dopuściliśmy rywala do oddania zaledwie dwóch strzałów. Niestety jesteśmy takim memem, że przegraliśmy ten mecz. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 48 minut temu, *.plus.pl Tak jak pisałem przed meczem z Hibernianem - będzie w plecy i było. Regularnie tam zespół się podkłada,mecz gdy zmarł Janusz Filipiak też był oddany, a kilka lat temu wkłady do koszulek oddały mecz w PP w zamian za porażkę w lidze przy Ł3 dzięki czemu Legia została mistrzem. W tym sezonie Lech oddał mecz Cracovii u siebie za końcówkę zeszłego sezonu co dała mu mistrza i to samo uhadali z Legią przy SPP i meczu przy Ł3 rok temu. Polska piłka to dno i teatr dla gojów.



Naiwniacy tylko jeżdżą i za to płacą, ale i tak głupcy nie uwierzą tak jak nie wierzyli, że tyle się działo za czasów Fryzjera (teraz zapewne polska szmaciana piłka jest czysta prawda?😂). odpowiedz

Sebo(L) - 48 minut temu, *.vectranet.pl To nie był zły mecz w wykonaniu Legii. To był TRAGICZNY,FATALNY mecz w wykonaniu Legii! Za wolno,ślamazarnie,bez jakiegokolwiek pomysłu,chaotycznie,z całą masą necelnych podań i spóźnionych interwencji. Oczy aż krwawiły oglądając poczynania "Wojskowych".Oby to był ostatni taki mecz w ich wykonaniu. odpowiedz

Rafał Falenica - 48 minut temu, *.vectranet.pl O mistrzostwie możemy zapomnieć. Nie dlatego ,że mamy taki słaby zespół ale dlatego ,że taka jest polityka klubu. Dobór składu w tym meczu pokazuje jasno gdzie Legia ma ligę i to się nie zmieni co najmniej do końca roku bo Liga Konferencji zawsze będzie ważniejsza. Celem pewnie jest Puchar Polski aby na skróty dojść do pucharów. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Szkoda ,że nie gramy o mistrzostwo. odpowiedz

Kerad - 48 minut temu, *.plus.pl Ta drużyna nie ma ambicji. Dwa miesiące biegania i odstają od rywali. Więcej, zobaczcie ile niecelnych podań !!!

Mistrz ???

Jaki mistrz !!!

Walka o 5 miejsce w tabeli jak będzie dobrze odpowiedz

robochłop - 49 minut temu, *.orange.pl Jordanescu -wypad do Transylwanii... odpowiedz

Pablo - 49 minut temu, *.t-mobile.pl To było do przewidzenia:( odpowiedz

Fermalen - 49 minut temu, *.play.pl mówiłem, że w tym sezonie będzie środek tabeli, to nie wierzyli odpowiedz

Tymon - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny nietrafiony skład i zbyt późne zmiany Iordanescu! odpowiedz

Jankutre - 49 minut temu, *.play.pl Nic sie nie stalo hej Legio !!! odpowiedz

Feio - 49 minut temu, *.jmdi.pl 💩💩 odpowiedz

drewno świerkowe - 49 minut temu, *.orange.pl większość ekstraklasy kupuje piłkarzy wydając konkretne sumy, natomiast Legia tylko wydaje konkretne sumy. odpowiedz

Elf - 50 minut temu, *.vectranet.pl Urbański - man of the match. Ja pier.....e jaki ten gość jest ograniczony piłkarsko to nie ma słów aby to wyrazić. odpowiedz

anty-rumun - 50 minut temu, *.play.pl Brawo iordanerscu. A teraz pakuj się i wyp*. odpowiedz

RM - 50 minut temu, *.plus.pl ściągnięcie tylu byłych reprezentantów Polski skutkuje tym że zaczynamy grać jak reprezentacja. Zbieranina grajków bez taktyki i granie długich piłek.

tęsknię za Gualem, Morishitą, Oyadele, Luqiniasem odpowiedz

SEBO(L) - 51 minut temu, *.play.pl Podoba się gra w lidze ? Dwie porażki i remis w pucharach. Gratulacje. 1,5 godziny bojkotu dały wyniki. 👏👏👏Ale skład został "wzmocniony" , co było warunkiem bojkotu 🤣🤣🤣 odpowiedz

bez komentarza - 51 minut temu, *.play.pl jeszcze niedawno ostatnia porażka na cracovii była 15 lat temu, a teraz 5 raz z rzędu w ryj, brawo 🤡 odpowiedz

Mioduski - 51 minut temu, *.play.pl Masakra. odpowiedz

wtf - 51 minut temu, *.play.pl Ile ku...a jeszcze! odpowiedz

Jani - 52 minuty temu, *.play.pl Obecna Legia to drewniani piłkarze plus dziurawa jak sito obrona odpowiedz

Polak - 52 minuty temu, *.centertel.pl Podziękujcie Kudłatemu !!!!! odpowiedz

Pepcio - 52 minuty temu, *.net.pl Żenada odpowiedz

Abcd - 52 minuty temu, *.play.pl A no, trza przywyknąć. odpowiedz

szyderca - 52 minuty temu, *.orange.pl ...i gitara odpowiedz

