Ce(L)ownik: Legia wygra z Cracovią 2-1

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 12:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Cracovia - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia o godz. 20:15 w Krakowie, oddaliście 581 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 62% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 25% typuje zwycięstwo Cracovii.



