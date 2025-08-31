REKLAMA
Ce(L)ownik: Legia wygra z Cracovią 2-1

Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Cracovia - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia o godz. 20:15 w Krakowie, oddaliście 581 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 62% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 25% typuje zwycięstwo Cracovii.



Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-2 (17,9% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-2 - 13,9%
0-1 - 12,4%
2-0 - 7,9%
1-3 - 7,7%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Cracovia to 0,98 a Legia Warszawa 1,5.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


Ce(L)ownik

