Mileta Rajović - fot. Woytek / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Milecie Rajoviciowi. Występ napastnika oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali słabe noty, a najniższa trafiła do Migouela Alfareli - 1,9. W sumie oceniało 909 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5.



Rajović - 3,2
Szymański - 2,9
Tobiasz - 2,7
Stojanović - 2,6
Nsame - 2,6
Elitim - 2,5
Reca - 2,5
Biczachczjan - 2,5
Krasniqi - 2,4
Urbański - 2,4
Jędrzejczyk - 2,4
Kapustka - 2,4
Kapuadi - 2,3
Burch - 2,2
Alfarela - 1,9

