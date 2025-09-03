Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z Cracovią
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Milecie Rajoviciowi. Występ napastnika oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali słabe noty, a najniższa trafiła do Migouela Alfareli - 1,9. W sumie oceniało 909 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5.
Rajović - 3,2
Szymański - 2,9
Tobiasz - 2,7
Stojanović - 2,6
Nsame - 2,6
Elitim - 2,5
Reca - 2,5
Biczachczjan - 2,5
Krasniqi - 2,4
Urbański - 2,4
Jędrzejczyk - 2,4
Kapustka - 2,4
Kapuadi - 2,3
Burch - 2,2
Alfarela - 1,9