Z nieba do piekła i z powrotem - doping [VIDEO]
Woytek, źródło: Legionisci.com
Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas czwartkowego meczu z Hibernian FC, który legioniści po dogrywce zremisowali 3-3 i awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji. "Wojskowych" z trybun wspierało 26 tysięcy kibiców. Goście stawili się na Ł3 w 1700 osób.
