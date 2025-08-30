fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Z nieba do piekła i z powrotem - doping [VIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas czwartkowego meczu z Hibernian FC, który legioniści po dogrywce zremisowali 3-3 i awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji. "Wojskowych" z trybun wspierało 26 tysięcy kibiców. Goście stawili się na Ł3 w 1700 osób.



👉 Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube @Legionisci_com 🔔



Legia Warszawa - Hibernian FC - Mishka i Woytek / 87 zdjęć
Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Piotr Galas / 116 zdjęć
Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Kamil Marciniak / 69 zdjęć
Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Maciek Gronau / 122 zdjęcia
Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Michał Wyszyński / 80 zdjęć


