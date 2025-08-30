Transfery

Noah Weisshaupt na celowniku Legii

Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 21:35 źródło: Kicker

Noah Weißhaupt, wychowanek SC Freiburg, może wkrótce trafić do Legii Warszawa – informuje kicker.de.



23-letni pomocnik od dawna był uznawany za kandydata do odejścia z Freiburga. Do klubu trafił jako dziesięciolatek, jednak pod wodzą obecnego trenera Juliana Schustera nie odgrywa znaczącej roli. Wiosną 2025 roku został wypożyczony do FC St. Pauli, a po powrocie do macierzystego zespołu jasno zasugerował, że nie wiąże swojej przyszłości z drużyną z Freiburga.









Dotychczas nie było jasne, jaki kierunek obierze zawodnik, ale teraz – według niemieckich mediów – najbliżej mu do Legii Warszawa.



Noah Weisshaupt urodził się 20 września 2001 roku w Rostoku. Jest lewym pomocnikiem, mogącym występować również jako skrzydłowy. W Bundeslidze zadebiutował w sierpniu 2021 roku w barwach SC Freiburg. W ostatnim sezonie rozegrał w Bundeslidze 22 spotkania, notując 1 bramkę i 1 asystę.

