Edward Iordanescu i Fredi Bobić
Noah Weisshaupt zostanie piłkarzem Legii

Noah Weisshaupt, wychowanek SC Freiburg

Noah Weisshaupt, wychowanek SC Freiburg, może wkrótce trafić do Legii Warszawa – informuje kicker.de. Według naszych informacji piłkarz na początku tygodnia przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt.

23-letni pomocnik od dawna był uznawany za kandydata do odejścia z Freiburga. Do klubu trafił jako dziesięciolatek, jednak pod wodzą obecnego trenera Juliana Schustera nie odgrywa znaczącej roli. Wiosną 2025 roku został wypożyczony do FC St. Pauli, a po powrocie do macierzystego zespołu jasno zasugerował, że nie wiąże swojej przyszłości z drużyną z Freiburga.



Noah Weisshaupt urodził się 20 września 2001 roku w Rostoku. Jest lewym pomocnikiem, mogącym występować również jako skrzydłowy. W Bundeslidze zadebiutował w sierpniu 2021 roku w barwach SC Freiburg. W ostatnim sezonie rozegrał w Bundeslidze 22 spotkania, notując 1 bramkę i 1 asystę.


Komentarze (12)

Menago - 2 godziny temu, *.orange.pl

Wziąłem go do Legii w Football Managerze i śmigał na lewym skrzydle aż miło, ciekawe

56 - 3 godziny temu, *.play.pl

Niezly grajek na papierze.

Paczkomat - 8 godzin temu, *.97.65

Przecież to jest ogór - ławkowicz w tym Fryburgu wypchniety do St.Pauli, gdze tez nie miał placu....

Syn Trenera - 9 godzin temu, *.netfala.pl

Dawać Hagiego a nie jakiegoś faszyste...

MP Dokles - 10 godzin temu, *.play.pl

Ciekawe, czy to jakiś potomek Adama Weishaupta? Jeszcze będziemy mieć w Legii tajny zakon iluminatów 😜

Ktos - 9 godzin temu, *.orange.pl

@MP Dokles: i tajny zakon debillonow...ogarnij się.

Ronaldo - 10 godzin temu, *.myvzw.com

Zostało jakieś 48 godzin na zgłoszenie zawodników do ligi konferencji…Urbański to byłby fajny transfer ale Edi go nie weźmie…
Szkoda bo u nas chłopak by mógł się odrodzić.
Bez ofensywnego transferu mamy nadal problem.

Ja - 10 godzin temu, *.vodafone-ip.de

A Urbański?

jackie - 2 godziny temu, *.play.pl

@Ja: mają być 3 transfery

1. Piątkowski
2. Weishaupt
3........ (Urbański?)

Nawet by mi się tak bardziej kleiło, bo jak przyszedł Piątkowski w miejsce Ziółka, no wolałbym pomocnika do środka na ofensywnego, niż kolejnego obrońcę.

A na skrzydło ten transfer, jak najbardziej na propsie, tym bardziej, że odszedł Mori, a pewnie Alfarelę trzeba będzie pożegnać + Patryka Kuna.

Guny - 11 godzin temu, *.223.42

Dawać Urbańskiego😜

(L) - 11 godzin temu, *.play.pl

Ciekawe

SlawoL - 11 godzin temu, *.icpnet.pl

Może? Jak zawszę to robić różnice.😎

© 1999-2025 Legionisci.com