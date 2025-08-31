Ermal Krasniqi - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Krasniqi zadebiutował w Legii

Woytek, źródło: Legionisci.com

W 59. minucie spotkania Cracovia - Legia Warszawa na boisku pojawił się Ermal Krasniqi, dla którego był to debiut w stołecznej drużynie.

Kraaniqi zastąpił na placu gry Migouela Alfarelę.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Cracovia - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Alfarela
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Chcemy kocura a nie ogóra - 9 minut temu, *.datapacket.com

Kompletny ogór. Aż furczy. Z czym do ludzi?

odpowiedz
ZenekL3 - 10 minut temu, *.play.pl

Z ta prędkości jest skrzydłowym? Ci Czesi też maja pomysły.

odpowiedz
Egon - 38 minut temu, *.waw.pl

Spanikowany trenerek wprowadza na boisko gościa, który dwa dni temu pierwszy raz zobaczył zespół i nie ma pojęcia czego się spodziewać po kolegach, a koledzy nie mają pojecia, jak on gra.
Ale to jest cyrk.

odpowiedz
Filip - 42 minuty temu, *.151.116

Edward tą porażkę biorę tym razem na siebie. Po czwartkowej dogrywce wykrakałem, że przegramy. Zagrałem w fortunę. Edward nie przejmuj się. W listopadzie odejdziesz do arabusów. Legia będzie wtedy w okolicach 10 miejsca w tabeli, a puchary po 4 meczu juz odjadą

odpowiedz
Jasnowidz - 42 minuty temu, *.play.pl

On nie wypali.

odpowiedz
Pomidor - 49 minut temu, *.play.pl

Ogorek jakich malo !!!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.