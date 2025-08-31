Krasniqi zadebiutował w Legii

W 59. minucie spotkania Cracovia - Legia Warszawa na boisku pojawił się Ermal Krasniqi, dla którego był to debiut w stołecznej drużynie. Kraaniqi zastąpił na placu gry Migouela Alfarelę.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Chcemy kocura a nie ogóra - 9 minut temu, *.datapacket.com Kompletny ogór. Aż furczy. Z czym do ludzi? odpowiedz

ZenekL3 - 10 minut temu, *.play.pl Z ta prędkości jest skrzydłowym? Ci Czesi też maja pomysły. odpowiedz

Egon - 38 minut temu, *.waw.pl Spanikowany trenerek wprowadza na boisko gościa, który dwa dni temu pierwszy raz zobaczył zespół i nie ma pojęcia czego się spodziewać po kolegach, a koledzy nie mają pojecia, jak on gra.

Ale to jest cyrk. odpowiedz

Filip - 42 minuty temu, *.151.116 Edward tą porażkę biorę tym razem na siebie. Po czwartkowej dogrywce wykrakałem, że przegramy. Zagrałem w fortunę. Edward nie przejmuj się. W listopadzie odejdziesz do arabusów. Legia będzie wtedy w okolicach 10 miejsca w tabeli, a puchary po 4 meczu juz odjadą odpowiedz

Jasnowidz - 42 minuty temu, *.play.pl On nie wypali. odpowiedz

Pomidor - 49 minut temu, *.play.pl Ogorek jakich malo !!! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.