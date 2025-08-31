Krasniqi zadebiutował w Legii
W 59. minucie spotkania Cracovia - Legia Warszawa na boisku pojawił się Ermal Krasniqi, dla którego był to debiut w stołecznej drużynie.
Kraaniqi zastąpił na placu gry Migouela Alfarelę.
Kompletny ogór. Aż furczy. Z czym do ludzi?
Z ta prędkości jest skrzydłowym? Ci Czesi też maja pomysły.
Spanikowany trenerek wprowadza na boisko gościa, który dwa dni temu pierwszy raz zobaczył zespół i nie ma pojęcia czego się spodziewać po kolegach, a koledzy nie mają pojecia, jak on gra.
Ale to jest cyrk.
Edward tą porażkę biorę tym razem na siebie. Po czwartkowej dogrywce wykrakałem, że przegramy. Zagrałem w fortunę. Edward nie przejmuj się. W listopadzie odejdziesz do arabusów. Legia będzie wtedy w okolicach 10 miejsca w tabeli, a puchary po 4 meczu juz odjadą
On nie wypali.
Ogorek jakich malo !!!