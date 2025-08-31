Nsame wypadnie na dłuższy czas!

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 22:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To dla nas smutny wieczór, ale jestem jeszcze dodatkowo smutniejszy z powodu Jean-Pierra Nsame. Prawdopodobnie nie będzie dostępny przez długi czas - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii, Edward Iordanescu.









Napastnik Legii doznał urazu najprawdopodobniej okolic stawu skokowego i ścięgna Achillesa w meczu z Cracovią w sytuacji, kiedy nie był atakowany przez rywala. Musiał zejść z boiska zaledwie 7 minut po tym, jak się na nim pojawił. Dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana.

