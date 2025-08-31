Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Nsame wypadnie na dłuższy czas!

Woytek, źródło: Legionisci.com

- To dla nas smutny wieczór, ale jestem jeszcze dodatkowo smutniejszy z powodu Jean-Pierra Nsame. Prawdopodobnie nie będzie dostępny przez długi czas - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii, Edward Iordanescu.



Napastnik Legii doznał urazu najprawdopodobniej okolic stawu skokowego i ścięgna Achillesa w meczu z Cracovią w sytuacji, kiedy nie był atakowany przez rywala. Musiał zejść z boiska zaledwie 7 minut po tym, jak się na nim pojawił. Dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Cracovia - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Burch
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Alfarela
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Egon - 3 minuty temu, *.waw.pl

No, to teraz Szkurin nie może odejść, bo liczba koszykarzy pod drewnianą, jednowymiarową taktykę musi się u Iordanescu zgadzać.

odpowiedz
Pusia - 8 minut temu, *.vectranet.pl

I po emerycie, teraz może leczyć za legijna kasę i korzystać z uciech warszawskiego życia nocą

odpowiedz
Ronaldo - 10 minut temu, *.myvzw.com

@ Mateusz z gór
Ty gościu jesteś zdrowo pier…nięty lol.
Zresztą niczego innego po tobie nie oczekiwałem. Mama cię upuściła na krawężnik i to nie był przypadek.

odpowiedz
Miodulski musi odejść - 12 minut temu, *.126.8

Dziadek się poskładał co było do przewidzenia. Zostajemy z nieociosanymi klocami Minetą i Szkuryniem. Miodulski won!

odpowiedz
Marc Gual - 15 minut temu, *.orange.pl

głowa do góry, macie Szkurina - wariacik odpali jak nie będzie miał presji Kameruńskiego torreadora

odpowiedz
Hiszpan - 18 minut temu, *.telnaptelecom.pl

I zaczyna się tłumaczenie. Może poproś o Halanda i Viniciusa żeby być w czołówce.

odpowiedz
Marinho - 20 minut temu, *.vectranet.pl

Wygląda na zerwany Achilles

odpowiedz
Mateusz z Gór - 22 minuty temu, *.orange.pl

Dzięki Elitim za to wspaniałe podanie do Bombazo.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.