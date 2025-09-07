Futsal

Widzew Łódź 4-7 Legia Warszawa. Grad goli w Łodzi

Niedziela, 7 września 2025 r. 19:51 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 7-4. Do przerwy legioniści prowadzili 5-1. Kolejne spotkanie rozegrają 10 lipca o godz. 20:00 z Constractem Lubawa.









W 3. minucie pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Sawa Łutaj. W 7. minucie Eric Sylla został niepilnowany z lewej strony boiska, otrzymał podanie i skutecznie wykończył akcję, podwyższając wynik na 2-0. 3 minuty później pozyskany właśnie z Widzewa zawodnik po raz drugi trafił do siatki, a po chwili podwyższył Władysław Tkaczenko. Bramka dla Widzewa padła po dużym błędzie legionistów w rozegraniu i stracie, ale jeszcze przed przerwą na 5-1 podwyższył wybiciem z własnej bramki Tomasz Warszawski.



Już na początku drugiej połowy czerwoną kartką został ukarany bramkarz Legii, Tomasz Warszawski. Zastąpił go Michał Sobków. Dwuminutowa gra w osłabieniu przyniosła bramkę dla zespołu gospodarzy. Już na 13 minut do zakończenia drugiej połowy spotkania legioniści popełnili piąte przewinienie, a każde kolejne miało skutkować przedłużonym rzutem karnym. W 34. minucie wrzucona przed bramkę piłka trafiła we Francisco Avalosa i wpadła do bramki Legii. Widzewiacy w tym momencie grali już z lotnym golkiperem. W 37. minucie wynik podwyższył Jarosław Żmijewskij. Widzewiacy grali do końca, wykorzystując możliwość gry z lotnym bramkarzem. W 37. minucie na listę strzelców wpisał się Sebastian Baco. Pusta bramka okazała się jednak pokusą dla drugiego z golkiperów Legii - wykorzystał to Sobków, który zdobył siódmą bramkę dla stołecznego zespołu.



Widzew Łódź 4-7 (1-5) Legia Warszawa

0-1 - 2:37 Sawa Łutaj

0-2 - 6:21 Eric Sylla

0-3 - 9:17 Eric Sylla

0-4 - 10:29 Władysław Tkaczenko

1-4 - 12:56 Filip Marton

1-5 - 16:51 Tomasz Warszawski

2-5 - 20:54 Dmytro Rybicki

3-5 - 33:45 Francisco Avalos

3-6 - 36:20 Jarosław Żmijewskij

4-6 - 37:55 Sebastian Baco

4-7 - 19:03 Michał Sobków



Widzew: 14. Hubert Dąbrowski, 11. Dmytro Rybicki, 20. Gracjan Milczarek, 17. Kristian Medon, 28. Ruben Cumplido

rezerwa: 1. Dariusz Słowiński, 5. Oskar Pióro, 8. Sebastian Baco, 9. Francisco Avalos, 10. Netynho Lemos, 18. Filip Marton, 19. Stanisław Jaśkiewicz



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Cardoso Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori



czerwone kartki: Medon (w 10. minucie) - Warszawski (w 21. minucie)



