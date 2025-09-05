5-7.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 5 września 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W ten weekend mamy przerwę na kadrę, pauzują także legijne rezerwy ze względu na liczbę powołanych do młodzieżówek graczy. W sobotę zachęcamy do wspierania rugbistów Legii w pierwszym meczu sezonu, który o 16:00 rozegrany zostanie przy Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. W niedzielę niesamowicie ciekawe spotkanie w futsalowej ekstraklasie pomiędzy Widzewem i Legią. Na MŚ w Liverpoolu wystąpi trzech pięściarzy Legii: Nikolas Pawlik (kat. -55kg), Bartłomiej Rośkowicz (kat. -65kg) i Paweł Sulęcki (kat. -70kg).



Dwóch pięściarzy Legii - Jakub Sulęcki i Alexey Sevostyanov weźmie udział w bokserskim meczu Polska - Ukraina, który w sobotę, 6 września odbędzie się w Żyrardowie. Transmisja od 20:00 w TVP Sport.



Zawodnicy Legii startować będą także w mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym we Wrocławiu.



Rozkład jazdy:

6.09 g. 15:00 ŁKS Łomża - Olimpia Elbląg

6.09 g. 16:00 Legia Warszawa - RK Warszawa [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

7.09 g. 16:00 Warta Poznań - Zagłębie Sosnowiec [Grodzisk Wlkp.]

7.09 g. 16:00 Legionistki II - Legia Ladies LSS [3 liga kobiet][LTC 7]

7.09 g. 18:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa [futsal]



Młodzież:



5.09 g. 17:00 Wigry Suwałki 11 - Legia U15 [Suwałki]

6.09 g. 10:00 Legia U8 - Marcovia Marki 18 [LTC 7]

6.09 g. 10:00 Legia U9 - BVB WBS Warszawa 17 [LTC 7]

6.09 g. 10:00 Legia U10 - UKS BSS Irzyk 16 [LTC 7]

6.09 g. 10:30 Orzeł Unin 09 - Legia LSS U17 [Unin 86b]

6.09 g. 11:00 KS Halinów 16 - Legia U11 [Halinów]

6.09 g. 12:00 KS Ursynów 16 - Legia U11 [Warszawa]

6.09 g. 12:00 Legia U12 - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 14 [LTC 6]

6.09 g. 12:00 Ząbkovia Ząbki 09 - Legia U16 [Ząbki]

6.09 g. 12:15 Escola Varsovia 09 - Legia U17 [ul. Fleminga 2]

6.09 g. 14:00 Legionistki U18 - Mazovia Grodzisk Maz. 08[LTC 7]

6.09 g. 17:00 Legia Ladies LSS U16 - AP Diamonds Academy 10 [LTC 7]

6.09 g. 18:00 Legia LSS U14 - FC Lesznowola 12 [LTC 6]

7.09 g. 09:30 Hutnik Warszawa 17 - Legia U9 [ul. Marymoncka 42]

7.09 g. 10:00 Legia LSS U8 - CPI Warszawa 18 [LTC 6]

7.09 g. 10:00 Legia LSS U10 - Orlik Mokotów 16 [LTC 7]

7.09 g. 14:15 Znicz II Pruszków 08 - Legia LSS U18 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

7.09 g. 16:00 Legia LSS U13 - KS Raszyn 13 [LTC 6]

7.09 g. 18:00 Legia Ladies LSS U16 - AP Diamonds Warszawa 10 [LTC 7]

7.09 g. 19:30 BVB WBS Warszawa 11 - Legia LSS U15 [ul. Strażacka 121]

