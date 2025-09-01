Koszykówka

13 września prezentacja koszykarskiej Legii

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 15:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 13 września o godzinie 14:00 w Galerii Młociny odbędzie się prezentacja drużyny Legii Warszawa na sezon 2025/26. Już dziś serdecznie zapraszamy kibiców mistrzów Polski na to wydarzenie.









Tego samego dnia, od godziny 10:00, na boiskach do koszykówki przed Galerią Młociny, prowadzone będą treningi Legia Basket Schools. Po prezentacji koszykarzy Legii na najbliższy sezon, wszyscy chętni będą mogli zrobić sobie zdjęcia oraz wziąć autografy od naszych graczy. Zapraszamy serdecznie!



