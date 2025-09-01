REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Koszykówka

13 września prezentacja koszykarskiej Legii

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 13 września o godzinie 14:00 w Galerii Młociny odbędzie się prezentacja drużyny Legii Warszawa na sezon 2025/26. Już dziś serdecznie zapraszamy kibiców mistrzów Polski na to wydarzenie.



Tego samego dnia, od godziny 10:00, na boiskach do koszykówki przed Galerią Młociny, prowadzone będą treningi Legia Basket Schools. Po prezentacji koszykarzy Legii na najbliższy sezon, wszyscy chętni będą mogli zrobić sobie zdjęcia oraz wziąć autografy od naszych graczy. Zapraszamy serdecznie!


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.