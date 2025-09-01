Futsal

Sobków, Makowski i Majewski zawodnikami Legii

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 14:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Michał Sobków wrócił do futsalowej Legii i będzie w kadrze naszej drużyny na najbliższy sezon. Po rocznej przerwie, utalentowany bramkarz wrócił do Legii by wzmocnić rywalizację między słupkami. Zawodnikami Legii w nadchodzącym sezonie będą także Piotr Makowski otaz Mateusz Majewski.



19-letni Makowski przez ostatnie dwa sezony był zawodnikiem I-ligowej Wenecji Pułtusk i jednocześnie związany był z EsKadrą Warszawa. 17-letni Majewski dołączył do futsalowej Legii z Marcovii Marki. W ostatnim sezonie młody bramkarz reprezentował barwy Legii w Mistrzostwach Polski do lat 17.







