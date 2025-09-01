Młodzież
UYL: Legia zagra z Fiorentiną
źródło: 90minut.pl
Podczas poniedziałkowego losowania UEFA Youth League (Ligi Młodzieżowej UEFA) Legia Warszawa U-19 poznała swojego rywala w II rundzie ścieżki mistrzowskiej. Zwycięzcy Centralnej Ligi Juniorów zmierzą się z ACF Fiorentina. Pierwsze spotkanie Legia zagra u siebie.
Mecze II rundy zostaną rozegrane 22 października i 5 listopada.
Legia poznała również potencjalnych rywali w III rundzie - zagra z lepszym z pary FS Jelgava (Łotwa) / KA (Islandia) - PAOK Saloniki (Grecja).