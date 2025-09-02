Oficjalnie

Kacper Urbański piłkarzem Legii!

Wtorek, 2 września 2025 r. 17:52 źródło: Legia Warszawa

Piłkarzem Legii Warszawa został Kacper Urbański. 21-letni pomocnik podpisał ze stołecznym klubem podpisał trzyletni kontrakt. W Legii będzie występował z numerem 82.









Kacper Urbański w 2021 roku wyjechał z Lechii Gdańsk do Bolonii jako wielki talent. Po pewnym czasie przestał dostawać szanse na grę, a wreszcie został wypożyczony do Monzy, w której nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. W Legii ma się odbudować i wrócić do formy. W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas w 11 meczach.



- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej. Wiem, że Legia słynie z fantastycznej atmosfery na stadionie, która jest znana w całej Europie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować karierę w tym miejscu i mam nadzieję, że moją grą będę dawał radość kibicom, bo to dla mnie najważniejsze. Gra w piłkę to dla mnie spełnienie, zarówno piłkarskie, jak i życiowe - mówi Kacper Urbański.



- Jest to piłkarz młody, lecz już posiadający spore doświadczenie. Wierzę, że dla Kacpra i dla Legii Warszawa, to idealne spotkanie, by udowodnić coś sobie nawzajem. Jako klub, jesteśmy miejscem, które może zapewnić mu odpowiedni klimat i możliwość, by ponownie pokazał swoje wielkie umiejętności. To piłkarz w wieku rozwojowym, od którego oczekujemy przede wszystkim kreatywności, sprytu, mądrości i ładnego stylu gry, który przyciągnie kibiców na stadion. Ogromnie cieszę się, że udało się doprowadzić ten temat do końca. Należy tutaj podkreślić determinację Dariusza Mioduskiego oraz przede wszystkim ciężką pracę Frediego Bobicia. To była nasza ostatnia operacja transferowa do klubu na ten moment i wydaje mi się, że teraz będziemy mogli troszkę ochłonąć - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.





Kacper Urbański

ur. 7 września 2004, Gdańsk

Wzrost: 183 cm



Kariera:

2013/14-2015/16 APLG Gdańsk (juniorzy)

2016/17-2018/19 Lechia Gdańsk (juniorzy)

2019/20-(j) 2020/21 Lechia Gdańsk

(w) 2020/21-(w) 2024/25 Bologna FC (Włochy)

(w) 2024/25 AC Monza (Włochy)

