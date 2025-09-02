Oficjalnie

Antonio Čolak piłkarzem Legii!

Wtorek, 2 września 2025 r. 14:00 źródło: Legia Warszawa

Antonio Čolak został piłkarzem Legii Warszawa. 32-letni napastnik podpisał 2-letnią umowę. W stołecznym klubie będzie występował z numerem 14.









Chorwat niemieckiego pochodzenia w przeszłości grał już w Ekstraklasie – w sezonie 2014/15 występował w Lechii Gdańsk i strzelił 10 goli. Występował także m.in. w Kaiserslautern, Rijece, PAOK Saloniki, Malmoe, Rangers, Parmie i Spezii. Čolak trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Chorwacji.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii, bo Legia to najlepszy klub w Polsce. Mam dobre wspomnienia z czasu mojej gry w Ekstraklasie - Legia zawsze miała najlepszą kadrę, a teraz jestem częścią tego zespołu. Jestem zespołowym graczem, który ciężko pracuje dla drużyny i jako napastnik oczywiście uwielbiam strzelać gole. Staram się być efektywny na boisku i nigdy się nie poddaję, bo chcę wygrywać w każdym meczu. Moim celem jest zdobycie mistrzostwa i Pucharu Polski oraz zwyciężanie z Legią w Europie - powiedział Antonio Čolak.



- Sprowadzenie Antonio Čolaka do Legii to dla nas, dla drużyny i dla trenera, odpowiedni ruch. Musieliśmy zareagować bardzo szybko w związku z kontuzją Jean-Pierre'a Nsame. Antonio to bardzo mobilny napastnik, który wnosi ogromne doświadczenie. Wygrywał trofea, grał w Lidze Mistrzów UEFA i doskonale wie, jak strzelać gole. Jego doświadczenie, umiejętności i znajomość języka, to bardzo wartościowy zestaw, dlatego cieszymy się, że do nas dołączył - powiedział szef operacji sportowych w Legii Warszawa, Fredi Bobić.



Antonio Čolak

ur. 17 września 1993, Ludwigsburg (Niemcy, Chorwacja)

Wzrost: 188 com

Pozycja: napastnik



Kariera:

SGV Freiberg (juniorzy) (Niemcy)

SV Stuttgarter Kickers (juniorzy) (Niemcy)

2008/09-2009/10 SGV Freiberg (juniorzy) (Niemcy)

2010/11 TSG 1899 Hoffenheim (juniorzy) (Niemcy)

2011/12 Karlsruher SC (Niemcy)

2012/13-(j) 2014/15 1.FC Nürnberg VfL (Niemcy)

2014/15 Lechia Gdańsk

2015/16 1.FC Kaiserslautern (Niemcy)

2016/17 SV Darmstadt (Niemcy)

(j) 2017/18 FC Ingolstadt (Niemcy)

(w) 2017/18-(j) 2020/21 HNK Rijeka (Chorwacja)

2020/21 PAOK Saloniki (Grecja)

2021 Malmö FF (Szwecja)

(w) 2021/22 PAOK Saloniki (Grecja)

2022/23 Rangers FC (Szkocja)

2023/24 Parma Calcio (Włochy)

2024/25 Spezia Calcio (Włochy)

