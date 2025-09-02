Marcin Herra, Antonio Colak i Fredi Bobić - fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com
Antonio Čolak piłkarzem Legii!

Antonio Čolak został piłkarzem Legii Warszawa. 32-letni napastnik podpisał 2-letnią umowę. W stołecznym klubie będzie występował z numerem 14.



Chorwat niemieckiego pochodzenia w przeszłości grał już w Ekstraklasie – w sezonie 2014/15 występował w Lechii Gdańsk i strzelił 10 goli. Występował także m.in. w Kaiserslautern, Rijece, PAOK Saloniki, Malmoe, Rangers, Parmie i Spezii. Čolak trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Chorwacji.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii, bo Legia to najlepszy klub w Polsce. Mam dobre wspomnienia z czasu mojej gry w Ekstraklasie - Legia zawsze miała najlepszą kadrę, a teraz jestem częścią tego zespołu. Jestem zespołowym graczem, który ciężko pracuje dla drużyny i jako napastnik oczywiście uwielbiam strzelać gole. Staram się być efektywny na boisku i nigdy się nie poddaję, bo chcę wygrywać w każdym meczu. Moim celem jest zdobycie mistrzostwa i Pucharu Polski oraz zwyciężanie z Legią w Europie - powiedział Antonio Čolak.

- Sprowadzenie Antonio Čolaka do Legii to dla nas, dla drużyny i dla trenera, odpowiedni ruch. Musieliśmy zareagować bardzo szybko w związku z kontuzją Jean-Pierre'a Nsame. Antonio to bardzo mobilny napastnik, który wnosi ogromne doświadczenie. Wygrywał trofea, grał w Lidze Mistrzów UEFA i doskonale wie, jak strzelać gole. Jego doświadczenie, umiejętności i znajomość języka, to bardzo wartościowy zestaw, dlatego cieszymy się, że do nas dołączył - powiedział szef operacji sportowych w Legii Warszawa, Fredi Bobić.

Antonio Čolak
ur. 17 września 1993, Ludwigsburg (Niemcy, Chorwacja)
Wzrost: 188 com
Pozycja: napastnik

Kariera:
SGV Freiberg (juniorzy) (Niemcy)
SV Stuttgarter Kickers (juniorzy) (Niemcy)
2008/09-2009/10 SGV Freiberg (juniorzy) (Niemcy)
2010/11 TSG 1899 Hoffenheim (juniorzy) (Niemcy)
2011/12 Karlsruher SC (Niemcy)
2012/13-(j) 2014/15 1.FC Nürnberg VfL (Niemcy)
2014/15 Lechia Gdańsk
2015/16 1.FC Kaiserslautern (Niemcy)
2016/17 SV Darmstadt (Niemcy)
(j) 2017/18 FC Ingolstadt (Niemcy)
(w) 2017/18-(j) 2020/21 HNK Rijeka (Chorwacja)
2020/21 PAOK Saloniki (Grecja)
2021 Malmö FF (Szwecja)
(w) 2021/22 PAOK Saloniki (Grecja)
2022/23 Rangers FC (Szkocja)
2023/24 Parma Calcio (Włochy)
2024/25 Spezia Calcio (Włochy)


Komentarze (15)

(L)eve(L)64 - 25 minut temu, *.plus.pl

Chciałoby się powiedzieć stary ale jary.
Zobaczymy co z tego wyjdzie ale powodzenia.

Markus Merk - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Mecze/bramki w klubach: 414/168 i tyle mi wystarczy a nie płacz napinaczy internetowych.

Barnaba - 27 minut temu, *.126.10

Ależ klakierami Miodulskiego obrodziło w komentarzach. Chyba jakaś agencja PR została wynajęte xDddd.

PS. Ten ogór to ile ma bramek w sezonie strzelić. Jedną? To trzeba było Rosołka ponownie ściągnąć.

Syn Trenera - 40 minut temu, *.plus.pl

Matko toż to sęp pola karnego.....naprawdę nikogo innego nie można było znaleźć toż on gorszy niźli nasza białoruska strzelba..... A kiedy w bramce stanie prawdziwy bramkarz....???

RAF TGK - 34 minuty temu, *.orange.pl

RAF TGK - 42 minuty temu, *.orange.pl

Całkiem dobry ruch jak na transfer "last minute". Gość jest doświadczany, grał w lidze mistrzów, w lidze Szwedzkiej i Szkockiej walił po 14 goli w sezonie. Naszą ligę też zna, w której też parę ładnych bramek walną.
Ostatni sezon w 2 lidze włoskiej słabo, ale tam nawet Nsame sobie nie postrzelał.

Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl

Ten transfer to jest drugi biegun w porównaniu do pozyskania Szkurina. Natychmiastowa reakcja i gość podpisany, choć może ten ruch i tak był wcześniej planowany przy jednoczesnym pozbyciu się Białorusina i stąd udało się to tak szybko dograć.

Wycior - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Mateusz z Gór: Chyba nie był planowany bo podobno gość był już po słowie z Górnikiem. Ale reakcja rzeczywiście ekspresowa.

Balcer - 46 minut temu, *.orange.pl

A co z Urbańskim, będziemy mieć 2 koła czy tylko jedno 😜

Staraj się chłopie

szkurin won - 48 minut temu, *.play-internet.pl

placzki...to jest zastepstwo na juz. Tylko tyle

Chcemy kocura a nie ogóra - 49 minut temu, *.110.178

No to jest już ogór najgrubszego kalibru. Aż furczy. Z czym do ludzi.

hmm - 49 minut temu, *.com.pl

no to płaczki czas start z hejtem 😂

Kibic legii - 49 minut temu, *.autocom.pl

Spoko

Trampek - 52 minuty temu, *.orange.pl

Oby strzelał decydujące bramki !

