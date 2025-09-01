fot. Woytek / Legionisci.com
Kadra Legii za szeroka na Ligę Konferencji. Kto wypadnie?

Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o 23:59 upływa termin zgłaszania kadr na fazę ligową Ligi Konferencji. Według przepisów każdy klub może zgłosić 25 nazwisk na listę A, ale trzeba spełnić dodatkowe kryteria związane z tym, że musi być na niej co najmniej 4 wychowanków i co najmniej 4 zawodników wyszkolonych w lokalnej federacji piłkarskiej. To oznacza, że Legia może zgłosić tylko 22 zawodników na listę A, natomiast aktualnie kadra jest dużo liczniejsza. Dla kogo zabraknie miejsca?!



W Legii status takiego wychowanka na liście A spełnia jedynie Kacper Tobiasz, a to oznacza, że musi ona być skrócona o trzy nazwiska.

Z kadry na pewno wypadnie Jean-Pierre Nsame, który w meczu z Cracovią doznał urazu Achillesa i czeka go wielomiesięczna przerwa w treningach.

OBECNA KADRA LEGII WARSZAWA + NOWI ZAWODNICY

Bramkarze: (3)
27. Gabriel Kobylak (23 l.)
1. Kacper Tobiasz (22 l.)
50. Wojciech Banasik (19 l.) *

Obrońcy: (10)
4. Marco Burch (24 l.)
55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)
3. Steve Kapuadi (27 l.)
23. Patryk Kun (30 l.)
12. Radovan Pankov (29 l.)
91. Kamil Piątkowski (25 l.)
13. Arkadiusz Reca (30 l.)
30. Petar Stojanović (29 l.)
19. Ruben Vinagre (26 l.)
7. Paweł Wszołek (33 l.)

Pomocnicy: (12)
6. Henrique Arreiol (20 l.)
8. Rafał Augustyniak (31 l.)
21. Wahan Biczachczjan (26 l.)
11. Kacper Chodyna (26 l.)
22. Juergen Elitim (26 l.)
5. Claude Goncalves (31 l.)
67. Bartosz Kapustka (28 l.)
51. Pascal Mozie (17 l.) *
44. Damian Szymański (30 l.)
53. Wojciech Urbański (20 l.) *
99. Noah Weisshaupt (23 l.)
20. Jakub Żewłakow (18 l.) *

Napastnicy: (4)
9. Migouel Alfarela (27 l.)
26. Mileta Rajović (26 l.)
17. Ilja Szkurin (25 l.)
77. Ermal Krasniqi (26 l.)

Mają dołączyć: (2)
Kacper Urbański (20 l.)
Antonio Colak (31 l.)

* - Lista B

Powyższa lista liczy 31 nazwisk - 27 na liście A i 4 na liście B (Banasik, Urbański, Mozie, Żewłakow). To oznacza, że aż 5 nazwisk nie zmieści się na listę A.

Przed sztabem szkoleniowym ważne decyzje do podjęcia. Wydaje się, że najbardziej zagrożeni są Patryk Kun, Kacper Chodyna, Ilja Szkurin, Marco Burch i Migouel Alfarela. Znak zapytania można postawić przy młodym Henrique Arreiolu.


KALENDARZ MECZÓW LEGII W LIDZE KONFERENCJI

Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:

LISTA A:
Na Liście A może zostać zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników.
Wśród nich musi być minimum 8 zawodników "locally trained".
W tej ósemce może być maksymalnie 4 "association-trained players", pozostali muszą być "club-trained".
"Club-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) był zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).
"Association-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem) lub klubach należących do tej samej federacji, co obecny klub (np. innych polskich klubach).
Jeśli klub nie ma 8 takich zawodników, to limit 25 graczy na Liście A jest proporcjonalnie zmniejszany (np. jeśli jest 6 lokalnie wyszkolonych graczy 4 "association-trained players" + 2 "club-trained", to lista może zawierać tylko 23 zawodników).
Na Liście A musi się znaleźć co najmniej dwóch bramkarzy.
W sumie (Listy A i B) musi być co najmniej trzech bramkarzy.

LISTA B:

Nie ma limitu liczby zawodników na Liście B.
Zgłoszenia można dokonywać do godziny 24:00 dnia poprzedzającego mecz.
Na Liście B mogą znaleźć się zawodnicy: urodzeni po 1 stycznia 2004 roku (czyli w sezonie 2025/26 mają maksymalnie 21 lat), którzy od swoich 15. urodzin byli nieprzerwanie zarejestrowani w klubie przez co najmniej 2 lata, lub przez 3 lata z maksymalnie jednorocznym wypożyczeniem do innego klubu z tej samej federacji.


Komentarze (7)

Filip - 27 minut temu, *.151.116

Jak sprowadzimy Colaka to będzie zemsta za Groma 🤣 jak ci z Zabrza chcieli nam go podkupić 🤣🤣🤣🤣

odpowiedz
Guny - 28 minut temu, *.223.42

Burch po wczorajszym dramacie od razu out. Kun z Chodyna też nie na Europę, co najwyżej zostaną jako uzupełnienie na ligę. Przy dramacie z napastnikami i nie wiadomą z Colakiem zostawiłbym kogoś z dwójki Alfarela, Szkurin... ale takie kłopoty bogactwa to ja rozumiem!😎 za Piatkowskiego i (daj Boże) Urbanskiego i Szymańskiego szacun - pomimo kibicowskiego malkontenctwa. Po ostatnich latach posuchy, nie sądziłem ze będziemy jeszcze tak wysoko mierzyć💪⚽️

odpowiedz
Roma - 36 minut temu, *.wind.it

Super sprawdzian, czy kadra budowana jest z jakąś myślą przewodnią.

odpowiedz
Wolfik - 27 minut temu, *.play.pl

@Roma: Zgadzam się. Przy takiej ilości graczy nie wiem, kiedy uda się ich wszystkich zgrać. A jeszcze ze dwóch zawodników dojdzie zapewne.

odpowiedz
Rytm - 39 minut temu, *.centertel.pl

Kun, Chodyna, Alfarela i Goncalves do sprzedania/oddania.

odpowiedz
WojtasBB - 47 minut temu, *.lupro.net

Pora sprzedawać. Kadra jest zbyt liczna.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 55 minut temu, *.214.93

jesli chodyna i kun beda zglosenia to ja dziekuje !!

odpowiedz
