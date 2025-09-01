Kadra Legii za szeroka na Ligę Konferencji. Kto wypadnie?

We wtorek o 23:59 upływa termin zgłaszania kadr na fazę ligową Ligi Konferencji. Według przepisów każdy klub może zgłosić 25 nazwisk na listę A, ale trzeba spełnić dodatkowe kryteria związane z tym, że musi być na niej co najmniej 4 wychowanków i co najmniej 4 zawodników wyszkolonych w lokalnej federacji piłkarskiej. To oznacza, że Legia może zgłosić tylko 22 zawodników na listę A, natomiast aktualnie kadra jest dużo liczniejsza. Dla kogo zabraknie miejsca?!









W Legii status takiego wychowanka na liście A spełnia jedynie Kacper Tobiasz, a to oznacza, że musi ona być skrócona o trzy nazwiska.



Z kadry na pewno wypadnie Jean-Pierre Nsame, który w meczu z Cracovią doznał urazu Achillesa i czeka go wielomiesięczna przerwa w treningach.



OBECNA KADRA LEGII WARSZAWA + NOWI ZAWODNICY



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (10)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

91. Kamil Piątkowski (25 l.)

13. Arkadiusz Reca (30 l.)

30. Petar Stojanović (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)



Pomocnicy: (12)

6. Henrique Arreiol (20 l.)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (26 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

22. Juergen Elitim (26 l.)

5. Claude Goncalves (31 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

44. Damian Szymański (30 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.) *

99. Noah Weisshaupt (23 l.)

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



Napastnicy: (4)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

26. Mileta Rajović (26 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)

77. Ermal Krasniqi (26 l.)



Mają dołączyć: (2)

Kacper Urbański (20 l.)

Antonio Colak (31 l.)



* - Lista B



Powyższa lista liczy 31 nazwisk - 27 na liście A i 4 na liście B (Banasik, Urbański, Mozie, Żewłakow). To oznacza, że aż 5 nazwisk nie zmieści się na listę A.



Przed sztabem szkoleniowym ważne decyzje do podjęcia. Wydaje się, że najbardziej zagrożeni są Patryk Kun, Kacper Chodyna, Ilja Szkurin, Marco Burch i Migouel Alfarela. Znak zapytania można postawić przy młodym Henrique Arreiolu.





KALENDARZ MECZÓW LEGII W LIDZE KONFERENCJI



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na Liście A może zostać zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników.

Wśród nich musi być minimum 8 zawodników "locally trained".

W tej ósemce może być maksymalnie 4 "association-trained players", pozostali muszą być "club-trained".

"Club-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) był zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).

"Association-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem) lub klubach należących do tej samej federacji, co obecny klub (np. innych polskich klubach).

Jeśli klub nie ma 8 takich zawodników, to limit 25 graczy na Liście A jest proporcjonalnie zmniejszany (np. jeśli jest 6 lokalnie wyszkolonych graczy 4 "association-trained players" + 2 "club-trained", to lista może zawierać tylko 23 zawodników).

Na Liście A musi się znaleźć co najmniej dwóch bramkarzy.

W sumie (Listy A i B) musi być co najmniej trzech bramkarzy.



LISTA B:



Nie ma limitu liczby zawodników na Liście B.

Zgłoszenia można dokonywać do godziny 24:00 dnia poprzedzającego mecz.

Na Liście B mogą znaleźć się zawodnicy: urodzeni po 1 stycznia 2004 roku (czyli w sezonie 2025/26 mają maksymalnie 21 lat), którzy od swoich 15. urodzin byli nieprzerwanie zarejestrowani w klubie przez co najmniej 2 lata, lub przez 3 lata z maksymalnie jednorocznym wypożyczeniem do innego klubu z tej samej federacji.







