Kibice Legii pamiętali o rocznicy śmierci Kazimierza Deyny
1 września, jak co roku, kibice Legii Warszawa uczcili pamięć śp. Kazimierza Deyny, jednej z największych legend stołecznego klubu.
Na Wojskowych Powązkach posprzątano grób piłkarza, złożono wieniec i zapalono znicze. Symboliczne światełka pamięci pojawiły się także pod tablicą i pomnikiem Deyny przy stadionie przy Łazienkowskiej.
Pamięć "Kaki" została uhonorowana również poza Warszawą – kibice z fanklubu Pomorscy Legioniści odwiedzili stadion w Starogardzie Gdańskim im. Kazimierza Deyny, gdzie także złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.
Kazimierz Deyna, mistrz Polski z Legią z 1969 i 1970 roku, zdobywca Pucharu Polski i medalista mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, na zawsze pozostaje symbolem i legendą Wojskowych.
Wszystko o Kazimierzu Deynie znajdziecie na stronie www.kazimierzdeyna.com.
Na Powązkach odwiedziliśmy również grób śp. Lucjana Brychczego, który odszedł w grudniu 2024 roku – tak dziś prezentuje się nagrobek "Kiciego".
fot. Deynowcy
fot. Pomorscy Legioniści
fot. Fumen / Legionisci.com