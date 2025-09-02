fot. Deynowcy
Kibice Legii pamiętali o rocznicy śmierci Kazimierza Deyny

Redakcja, źródło: Legionisci.com

1 września, jak co roku, kibice Legii Warszawa uczcili pamięć śp. Kazimierza Deyny, jednej z największych legend stołecznego klubu.





Na Wojskowych Powązkach posprzątano grób piłkarza, złożono wieniec i zapalono znicze. Symboliczne światełka pamięci pojawiły się także pod tablicą i pomnikiem Deyny przy stadionie przy Łazienkowskiej.

Pamięć "Kaki" została uhonorowana również poza Warszawą – kibice z fanklubu Pomorscy Legioniści odwiedzili stadion w Starogardzie Gdańskim im. Kazimierza Deyny, gdzie także złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

Kazimierz Deyna, mistrz Polski z Legią z 1969 i 1970 roku, zdobywca Pucharu Polski i medalista mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, na zawsze pozostaje symbolem i legendą Wojskowych.

Wszystko o Kazimierzu Deynie znajdziecie na stronie www.kazimierzdeyna.com.

Na Powązkach odwiedziliśmy również grób śp. Lucjana Brychczego, który odszedł w grudniu 2024 roku – tak dziś prezentuje się nagrobek "Kiciego".

fot. Deynowcy
fot. Deynowcy
fot. Deynowcy

fot. Pomorscy Legioniści
fot. Pomorscy Legioniści
fot. Pomorscy Legioniści

fot. Fumen / Legionisci.com
fot. Fumen / Legionisci.com


tagi:
Komentarze (1)

Pawciu - 28 minut temu, *.com.pl

❤️🤍💚

