Kibice Legii pamiętali o rocznicy śmierci Kazimierza Deyny

Wtorek, 2 września 2025 r. 09:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

1 września, jak co roku, kibice Legii Warszawa uczcili pamięć śp. Kazimierza Deyny, jednej z największych legend stołecznego klubu.











Na Wojskowych Powązkach posprzątano grób piłkarza, złożono wieniec i zapalono znicze. Symboliczne światełka pamięci pojawiły się także pod tablicą i pomnikiem Deyny przy stadionie przy Łazienkowskiej.



Pamięć "Kaki" została uhonorowana również poza Warszawą – kibice z fanklubu Pomorscy Legioniści odwiedzili stadion w Starogardzie Gdańskim im. Kazimierza Deyny, gdzie także złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.



Kazimierz Deyna, mistrz Polski z Legią z 1969 i 1970 roku, zdobywca Pucharu Polski i medalista mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, na zawsze pozostaje symbolem i legendą Wojskowych.



Na Powązkach odwiedziliśmy również grób śp. Lucjana Brychczego, który odszedł w grudniu 2024 roku – tak dziś prezentuje się nagrobek "Kiciego".

