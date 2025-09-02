fot. Woytek / Legionisci.com
Kalendarz europejskich pucharów na sezon 2026/27

Redakcja, źródło: Legionisci.com

UEFA opublikowała kalendarz rozgrywek na sezon 2026/27. Polska została sklasyfikowana na 15. miejscu rankingu, dzięki czemu pierwszy raz w historii dwie drużyny z Ekstraklasy zagrają w eliminacjach do Ligi Mistrzów (od 2. rundy). Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie od 3. rundy eliminacji Ligi Europy, a brązowy medalista rozgrywek ligowych oraz czwarty zespół w tabeli przystąpią do rozgrywek w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.



Polskie kluby w sezonie 2026/27:
- mistrz Polski - 2. runda el. LM
- wicemistrz Polski - 2. runda el. LM
- zdobywca Pucharu Polski - 3. runda el. LE
- 3. i 4. drużyna w Ekstraklasie - 2. runda el. LK

Nowością w kalendarzu jest długa przerwa reprezentacyjna, która potrwa od 21 września do 6 października. Start ligi planowany jest na 24 lipca.


fot. Ekstraklasa


tagi:
