Kalendarz europejskich pucharów na sezon 2026/27
UEFA opublikowała kalendarz rozgrywek na sezon 2026/27. Polska została sklasyfikowana na 15. miejscu rankingu, dzięki czemu pierwszy raz w historii dwie drużyny z Ekstraklasy zagrają w eliminacjach do Ligi Mistrzów (od 2. rundy). Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie od 3. rundy eliminacji Ligi Europy, a brązowy medalista rozgrywek ligowych oraz czwarty zespół w tabeli przystąpią do rozgrywek w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.
Polskie kluby w sezonie 2026/27:
- mistrz Polski - 2. runda el. LM
- wicemistrz Polski - 2. runda el. LM
- zdobywca Pucharu Polski - 3. runda el. LE
- 3. i 4. drużyna w Ekstraklasie - 2. runda el. LK
Nowością w kalendarzu jest długa przerwa reprezentacyjna, która potrwa od 21 września do 6 października. Start ligi planowany jest na 24 lipca.
fot. Ekstraklasa