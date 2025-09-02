Kalendarz europejskich pucharów na sezon 2026/27

Wtorek, 2 września 2025 r. 11:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

UEFA opublikowała kalendarz rozgrywek na sezon 2026/27. Polska została sklasyfikowana na 15. miejscu rankingu, dzięki czemu pierwszy raz w historii dwie drużyny z Ekstraklasy zagrają w eliminacjach do Ligi Mistrzów (od 2. rundy). Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie od 3. rundy eliminacji Ligi Europy, a brązowy medalista rozgrywek ligowych oraz czwarty zespół w tabeli przystąpią do rozgrywek w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.



