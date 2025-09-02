fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Legia rozmawiała z A.J. Slaughterem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Anwil Włocławek przed sezonem 2025/26 zakontraktował dotychczasowego reprezentanta Polski i zawodnika grającego w lidze ACB, A.J. Slaughtera. Jak się okazuje, zainteresowanie zawodnikiem było także ze strony Legii. - Rozmawiałem z Aaronem Celem, którego znam ze wspólnych występów w kadrze Polski. Zapytał mnie, jaki mam plan na przyszły sezon. Powiedziałem mu, że prowadzę zaawansowane rozmowy z Anwilem Włocławek. Aaron próbował coś załatwić w ostatniej chwili - mówi zawodnik w rozmowie z serwisem Zkrainynba.com. Jak się okazuje, było już za późno, bowiem Slaughter był już po słowie z Anwilem, z którym ostatecznie parafował umowę.


