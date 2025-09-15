Pakiety na mecze Ligi Konferencji

Poniedziałek, 15 września 2025 r. 15:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

2 października, meczem z Samsunsporem, Legia Warszawa rozpocznie rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Rozpoczęła się sprzedaż pakietów na wszystkie 3 mecze dla posiadaczy karnetów oraz subskrybentów. Klub nie będzie prowadził sprzedaży pakietów dla osób nieposiadających karnetów lub subskrypcji.





Miejsca karneciarzy zablokowane będą do 21 września włącznie. W porównaniu do poprzedniego roku ceny za pakiet na mecze Ligi Konferencji wzrosły o ponad 20%.





Terminarz meczów:



02.10. (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü

27.11. (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga

18.12. (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC









KUP PAKIET NA MECZE W LKE





Bez barier i Seniorzy

W programie Bez Barier posiadacze bezpłatnych karnetów nabywać mogą pakiety w ofercie szczególnej, ze zniżką 50% i ze zniżką 20% dla ich opiekunów. Seniorzy posiadający bezpłatny karnet na sezon 2025/26 mają przywilej zakupu z połową ceny.





Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



