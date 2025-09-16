Zmiany w sztabie Legii

Według informacji Pawła Gołaszewskiego, przekazanych w programie "Poznań vs Warszawa" w Meczyki.pl, w sztabie szkoleniowo-medycznym pierwszej drużyny Legii Warszawa doszło do dwóch zmian. Pracę z pierwszą drużyną w poniedziałek zakończył jeden z asystentów, Daniel Wojtasz, oraz jeden z trenerów przygotowania fizycznego, Dawid Goliński.





Wojtasz trafił na Łazienkowską w czerwcu 2024 roku, dołączając do sztabu Goncalo Feio jako jeden z asystentów.





Z kolei Goliński pracował jako trener przygotowania fizycznego "jedynki" w trzech ostatnich sezonach (od momentu zatrudnienia Kosty Runjaicia). Do tej pory był jednym z trzech trenerów odpowiadających za przygotowanie fizyczne - po przyjściu Edwarda Iordanescu do sztabu dołączyli Bogdan Merisanu oraz Sebastian Bascon Lopez.



