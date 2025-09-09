Eurobasket: Przegrana Polaków z Turcją. Występ Pluty

Wtorek, 9 września 2025 r. 20:23 Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski przegrała 77-91 z Turcją w ćwierćfinałowym spotkaniu Eurobasketu. Biało-czerwoni dotrzymywali kroku rywalom tylko w pierwszej kwarcie. W kolejnych częściach meczu, to Turcy dominowali i kontrolowali przebieg spotkania. Na parkiecie mogliśmy oglądać Andrzeja Plutę. Zawodnik Legii rozegrał blisko 30 minut i w tym czasie zdobył 9 pkt. (3/6 za 3 pkt.), zaliczył 4 asysty oraz zebrał jedną piłkę.

Andrzej Pluta wystąpił we wszystkich siedmiu meczach Polaków, w tym czterokrotnie wybiegał na parkiet w wyjściowej piątce. Średnio spędzał na boisku 24,9 min., co przekładało się na śr. 7,7 pkt. (45,5% skuteczności z gry i 40% skuteczności za 3 pkt.). Zaliczał śr. 3,7 asyst oraz jedną zbiórkę.



Skrót meczu Turcja - Polska





