Andrzej Pluta - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Eurobasket: Przegrana Polaków z Turcją. Występ Pluty

Reprezentacja Polski przegrała 77-91 z Turcją w ćwierćfinałowym spotkaniu Eurobasketu. Biało-czerwoni dotrzymywali kroku rywalom tylko w pierwszej kwarcie. W kolejnych częściach meczu, to Turcy dominowali i kontrolowali przebieg spotkania. Na parkiecie mogliśmy oglądać Andrzeja Plutę. Zawodnik Legii rozegrał blisko 30 minut i w tym czasie zdobył 9 pkt. (3/6 za 3 pkt.), zaliczył 4 asysty oraz zebrał jedną piłkę.



Andrzej Pluta wystąpił we wszystkich siedmiu meczach Polaków, w tym czterokrotnie wybiegał na parkiet w wyjściowej piątce. Średnio spędzał na boisku 24,9 min., co przekładało się na śr. 7,7 pkt. (45,5% skuteczności z gry i 40% skuteczności za 3 pkt.). Zaliczał śr. 3,7 asyst oraz jedną zbiórkę. 


Skrót meczu Turcja - Polska




