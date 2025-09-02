Transfery zakończone. Cztery dni wolnego legionistów

Piłkarze Legii po niedzielnym meczu w Krakowie otrzymali cztery dni wolnego. W ostatnich 52 dniach "Wojskowi" rozegrali 14 spotkań, z czego 8 wygrali, 3 zremisowali i 3 przegrali. Legia w ostatnich dniach sprowadziła czterech nowych zawodników, definitywnie zamykając temat transferów przychodzących. Transfery wychodzące są cały czas możliwe.









- Potrzebuję odpoczynku, tak samo jak moi współpracownicy i piłkarze. Dobrze, że teraz następuje przerwa reprezentacyjna. To będzie dobry moment, żeby indywidualnie popracować z resztą drużyny, lepiej wprowadzić nowych piłkarzy i przygotować się do dalszej części sezonu - mówił po meczu z Cracovią trener Legii, Edward Iordanescu.



Po awansie do fazy ligowej rumuński szkoleniowiec walczył o kolejne transfery do klubu, przekonując zarząd i dyrektorów o konieczności dokonania jakościowych wzmocnień. Według naszych informacji były to warunki, od których Iordanescu uzależniał sens dalszej pracy w Legii.



Zarząd spełnił wszystkie życzenia trenera, więc szkoleniowiec ma powody do zadowolenia. Teraz jednak przed nim kilka tygodni ciężkiej pracy, by poznać nowych zawodników, doprowadzić do odpowiedniej formy, wkomponować do zespołu i wypracować styl gry. Tak, by ze zbioru indywidualności powstała nowa, lepsza drużyna. Presja na szkoleniowcu z pewnością będzie ogromna, bo teraz – przynajmniej na papierze – otrzymał narzędzia potrzebne do realizacji celów wyznaczonych przed sezonem.



Podczas przerwy reprezentacyjnej nie wszyscy zawodnicy będą jednak do dyspozycji Iordanescu. Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Wojciech Urbański otrzymali powołania do reprezentacji Polski. Wahan Biczachczjan znalazł się w kadrze Armenii, Petar Stojanović w kadrze Słowenii, Ermal Krasniqi w kadrze Kosowa, a Steve Kapuadi w kadrze Demokratycznej Republiki Konga.



W najbliższych dniach zapewne dojdzie do kilku odejść z klubu. Najbardziej prawdopodobna wydaje się zmiana barw klubowych przez Patryka Kuna, Migouela Alfarelę. Zainteresowanie na rynku wzbudza także Ilja Szkurin, choć nie wiadomo jeszcze jaką decyzję w temacie napastników podejmie sztab szkoleniowy w związku z kontuzją Jean-Pierra Nsame.



Legia wróci do treningów w piątek.







