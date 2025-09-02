fot. Woytek / Legionisci.com
Transfery zakończone. Cztery dni wolnego legionistów

Woytek, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii po niedzielnym meczu w Krakowie otrzymali cztery dni wolnego. W ostatnich 52 dniach "Wojskowi" rozegrali 14 spotkań, z czego 8 wygrali, 3 zremisowali i 3 przegrali. Legia w ostatnich dniach sprowadziła czterech nowych zawodników, definitywnie zamykając temat transferów przychodzących. Transfery wychodzące są cały czas możliwe.



- Potrzebuję odpoczynku, tak samo jak moi współpracownicy i piłkarze. Dobrze, że teraz następuje przerwa reprezentacyjna. To będzie dobry moment, żeby indywidualnie popracować z resztą drużyny, lepiej wprowadzić nowych piłkarzy i przygotować się do dalszej części sezonu - mówił po meczu z Cracovią trener Legii, Edward Iordanescu.

Po awansie do fazy ligowej rumuński szkoleniowiec walczył o kolejne transfery do klubu, przekonując zarząd i dyrektorów o konieczności dokonania jakościowych wzmocnień. Według naszych informacji były to warunki, od których Iordanescu uzależniał sens dalszej pracy w Legii.

Zarząd spełnił wszystkie życzenia trenera, więc szkoleniowiec ma powody do zadowolenia. Teraz jednak przed nim kilka tygodni ciężkiej pracy, by poznać nowych zawodników, doprowadzić do odpowiedniej formy, wkomponować do zespołu i wypracować styl gry. Tak, by ze zbioru indywidualności powstała nowa, lepsza drużyna. Presja na szkoleniowcu z pewnością będzie ogromna, bo teraz – przynajmniej na papierze – otrzymał narzędzia potrzebne do realizacji celów wyznaczonych przed sezonem.

Podczas przerwy reprezentacyjnej nie wszyscy zawodnicy będą jednak do dyspozycji Iordanescu. Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Wojciech Urbański otrzymali powołania do reprezentacji Polski. Wahan Biczachczjan znalazł się w kadrze Armenii, Petar Stojanović w kadrze Słowenii, Ermal Krasniqi w kadrze Kosowa, a Steve Kapuadi w kadrze Demokratycznej Republiki Konga.

W najbliższych dniach zapewne dojdzie do kilku odejść z klubu. Najbardziej prawdopodobna wydaje się zmiana barw klubowych przez Patryka Kuna, Migouela Alfarelę. Zainteresowanie na rynku wzbudza także Ilja Szkurin, choć nie wiadomo jeszcze jaką decyzję w temacie napastników podejmie sztab szkoleniowy w związku z kontuzją Jean-Pierra Nsame.

Legia wróci do treningów w piątek.



SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025

Komentarze (7)

Borsalino - 37 minut temu, *.orange.pl

Wszystko niby ok, transfery jak na ostatnie lata mogą się podobać , brawo 👍… jedyna obawa to czy wszystko do brze się poukłada i trener osiągnie balans obrony i ataku . Wątpliwości mam gdyż ani Stojanović ani tym bardziej Kraśniki dobrego wrażenia nie zrobili .
Wierzę, że Edward zbierze to do kupy i będzie ogień 🔥.

odpowiedz
Rado - 38 minut temu, *.24.232

Zróbcie aktualizację listy zawodników przy układaniu 11

odpowiedz
cleo - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

odpowiedz
Wolfik - 47 minut temu, *.play.pl

Kadra została wzmocniona (szczególnie liczę na Wojtka i Noah'a oraz Kamila w obronie😊). Ciekawe ile czasu zajmie trenerowi znalezienie optymalnego ustawienia. Trochę szkoda, że większość transferów było na ostatnią chwilę, ale lepiej później niż w ogóle. Teraz kadrowo wygląda to nienajgorzej.

Szkoda, że odszedł Janek Ziółkowski. Od strony sportowej para stoperów Zółkowski-Piątkowski wg mnie była by najlepsza w lidze.

odpowiedz
M. - 51 minut temu, *.virtuaoperator.pl

odpowiedz
Mateusz z Gór - 54 minuty temu, *.orange.pl

Czekamy na reakcję rumuńskiej prasy.

No i mam nadzieję, no i mam nadzieję, że od piątku wezmą się za te treningi, a nie dziadek, kilka gierek i do domu.

odpowiedz
Dexter - 54 minuty temu, *.centertel.pl

odpowiedz
