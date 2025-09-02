Patryk Kun i Ilja Szkurin - fot. Woytek / Legionisci.com
GKS zainteresowany Szkurinem

Woytek, źródło: pilkanozna.pl

Według informacji serwisu PilkaNozna.pl Ilja Szkurin wzbudza zainteresowanie na rynku, a konkretnie GKS-u Katowice, który szuka wzmocnień w ofensywie. Białorusin nie został zgłoszony przez Legię Warszawa do fazy ligowej Ligi Konferencji.



Szkurin w bieżących rozgrywkach 3 razy wychodził na boisko w podstawowej jedenastce. W ostatnim meczu w Krakowie zabrakło dla niego miejsca na ławce rezerwowych. Jego pozycja nie jest zbyt mocna, a świadczy o tym fakt, że po kontuzji Jean-Pierre Nsame w trybie awaryjnym Legia zdecydowała się na sprowadzenie Antonio Colaka.


Komentarze (2)

Fr - 9 minut temu, *.play-internet.pl

1.3 m€?

odpowiedz
Adam - 24 minuty temu, *.play.pl

Skoro ktoś go chce, to niech Fredek po drodze do domu zawiezie syna białej rusi do Katowic. W szatni Legii tylko tlen zabiera.

odpowiedz
