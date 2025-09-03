W weekend Warsaw Tattoo Convention na stadionie Legii

Środa, 3 września 2025 r. 12:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend, w dniach 6-7 września na stadionie Legii odbędzie się 12. edycja prestiżowego święta tatuażu w Polsce - Warsaw Tattoo Convention. To wydarzenie od lat przyciąga miłośników tatuażu, sztuki i alternatywnej kultury z całego kraju i zagranicy. Bilety na Warsaw Tattoo Convention 2025 są już w sprzedaży.









W tegorocznej odsłonie weźmie udział ponad 200 wybitnych artystów reprezentujących różnorodne style - od klasycznych wzorów, przez realizm, aż po nowoczesne, awangardowe projekty. Odwiedzający będą mogli nie tylko podziwiać proces tworzenia tatuaży na żywo, ale także zrobić sobie własną dziarkę - często w promocyjnych cenach i z możliwością zapisania się bezpośrednio na miejscu. - Warsaw Tattoo Convention to nie tylko targi tatuażu, to spotkanie pasjonatów sztuki, ludzi, którzy żyją kreatywnością i chcą dzielić się nią z innymi. Każda edycja pokazuje, jak dynamicznie rozwija się scena tatuażu w Polsce i jak coraz częściej doceniana jest na świecie - mówi Dominik Parura ze studia Azazel, organizator wydarzenia.



Warsaw Tattoo Convention to jednak znacznie więcej niż tatuaże. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny: w sobotę koncert Włodiego oraz widowiskowy pokaz grupy Multivisual, z kolei w niedzielę występ stand-upera Zoli oraz finałowy koncert legendarnego Tede.



Przez dwa dni uczestnicy będą mogli korzystać również ze stref dodatkowych: foodtrucków, specjalnej chill-out zone, outdoorowej przestrzeni relaksu oraz strefy edukacyjnej, w której odbędą się prelekcje i warsztaty prowadzone przez ekspertów branży.



Bilety kupować można TUTAJ. Dostępne są zarówno wejściówki na poszczególne dni, jak i dwudniowy karnet. Dzieci do 13. roku życia wchodzą bezpłatnie.









