Boks

Dwóch legionistów powołanych na mecz Polska - Ukraina w Żyrardowie

Środa, 3 września 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia wystąpi na gali Suzuki Boxing Night 36, w ramach której odbędzie się mecz Polski z Ukrainą. Zawody odbędą się w sobotę, 6 września w Żyrardowie. Transmisja od 20:00 w TVP Sport. W kat. -65 kg walczyć będzie Jakub Sulęcki, z kolei w kat. -90kg Alexey Sevostyanov.



Kadra na mecz z Ukrainą stanowi bezpośrednie zaplecze reprezentacji przygotowującej się do Mistrzostw Świata federacji World Boxing w Liverpoolu.



