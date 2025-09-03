Boks

Trzech legionistów powalczy na MŚ w Liverpoolu

Środa, 3 września 2025 r. 10:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Selekcjoner bokserskiej reprezentacji Polski, Grzegorz Proksa podał nazwiska zawodników, którzy wystąpią na Mistrzostwach Świata, które w tym tygodniu odbędą się w Liverpoolu. Na najważniejszą imprezę pięściarską powołania otrzymali Nikolas Pawlik (kat. -55kg), Bartłomiej Rośkowicz (kat. -65kg), Paweł Sulęcki (kat. -70kg).



Niestety, Jakuba Straszewskiego z występu na MŚ wyeliminowała kontuzja. Na Mistrzostwach Świata wystąpią także Nikodem Kozak (kat. -80kg), Adam Tutak (kat. -90kg) i Oskar Kopera (kat. +90kg), którzy reprezentują KB Legia w Polskiej Lidze Boksu.



Dziś zawodnicy poznają swoich pierwszych przeciwników, a pierwsze walki eliminacyjne odbędą się 4 września. Zawody rozgrywane w M&S Bank Arenie potrwają do 14 września.

