W poniedziałek spotkanie dla kibiców ze stuprocentową frekwencją

Środa, 3 września 2025 r. 16:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy poniedziałek, 8 września, odbędzie się spotkanie dla kibiców, którzy w sezonie 2024/25 zaliczyli stuprocentową frekwencję podczas domowych meczów Legii Warszawa, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, tj. ligę, Puchar Polski i europejskie puchary. Impreza będzie miała miejsce na tyłach trybuny im. Kazimierza Deyny w godzinach 18:15 - 20:00.









Udział w wydarzeniu weźmie trener Iordanescu oraz kilku piłkarzy pierwszego zespołu. Ponadto klub zapowiada gry i zabawy, DJ'a, grilla oraz piwo, a także inne atrakcje. Do wstępu na wydarzenie upoważniać będzie pobrany bilet (karta kibica lub PDF), który można odebrać przez stronę bilety.legia.com lub w Punkcie Obsługi Kibica do 7 września, do końca dnia. Każdy kibic ze 100% frekwencją ma również możliwość odebrania dodatkowego biletu dla dziecka do 15. roku życia.



Instrukcja:

- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do wydarzenia "Spotkanie dla kibiców ze 100% frekwencją"

- Kliknij w sektor "PRZEDPOLE - WSCHODNIA" i wybierz liczbę uczestników

- Przejdź do koszyka oraz spersonalizuj bilety wszystkim uczestnikom, którzy w sezonie 2024/25 byli na wszystkich domowych meczach

- Zakończ transakcję klikając przycisk "Podsumowanie"



Wjazd na parking odbywa się na podstawie biletu na wydarzenie - nie ma potrzeby pobierania dodatkowego biletu parkingowego.

