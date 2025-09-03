Bilety na mecz z Jagiellonią

Środa, 3 września 2025 r. 15:40 źródło: Legionisci.com

24 września o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie zaległe spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 5 września o godz. 15. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.



