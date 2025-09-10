REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

10-11.09: Rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w środę o 20:00 zagrają w hali przy Gładkiej 18 z Constractem Lubawa. Bilety w cenie 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne) do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Trzecioligowy zespół Legia Ladies zagra w Pucharze Polski z Piastovią w Piastowie.



Rozkład jazdy:
10.09 g. 18:00 Piastovia Piastów - Legionistki II Warszawa [PP]
10.09 g. 20:00 Legia Warszawa - Constract Lubawa [futsal, ul. Gładka 18]

Młodzież:
10.09 g. 17:00 Marcovia Marki 09 - Legia U16 [Ekstraliga U17][Marki, ul. Wspólna 12]
10.09 g. 17:00 STF Champion Warszawa 11 - Legia U14 [Ekstraliga U15][Głosków, ul. Lecha Abramowicza 1]
11.09 g. 18:00 Legia U11 - Drukarz Warszawa 15 [LTC 7]
11.09 g. 18:00 Legia U12 - AP EsKadra 2014 [LTC 6]




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.