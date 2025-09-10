10-11.09: Rozkład jazdy
Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com
Futsaliści Legii w środę o 20:00 zagrają w hali przy Gładkiej 18 z Constractem Lubawa. Bilety w cenie 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne) do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Trzecioligowy zespół Legia Ladies zagra w Pucharze Polski z Piastovią w Piastowie.
Rozkład jazdy:
10.09 g. 18:00 Piastovia Piastów - Legionistki II Warszawa [PP]
10.09 g. 20:00 Legia Warszawa - Constract Lubawa [futsal, ul. Gładka 18]
Młodzież:
10.09 g. 17:00 Marcovia Marki 09 - Legia U16 [Ekstraliga U17][Marki, ul. Wspólna 12]
10.09 g. 17:00 STF Champion Warszawa 11 - Legia U14 [Ekstraliga U15][Głosków, ul. Lecha Abramowicza 1]
11.09 g. 18:00 Legia U11 - Drukarz Warszawa 15 [LTC 7]
11.09 g. 18:00 Legia U12 - AP EsKadra 2014 [LTC 6]
