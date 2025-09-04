NS: Mobilizacja na wyjazd do Armenii

Legioniści na wyjazdowym meczu w Szymkencie - fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy już teraz, na trzy miesiące przed ostatnim meczem wyjazdowym Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji, ogłaszają mobilizację na wyjazd do Armenii, gdzie czeka nas spotkanie z FC Noah Erywań.



"No więc za jakiś czas jedziemy do Armenii, bo gramy tam właśnie w ramach tych rozgrywek mecz. I wiecie co? Robimy mobilizację na wyjazd do Armenii. Tak jest! Do Wrocławia już było 17 mobilizacji, a do Armenii na razie zero. Więc czas na pierwszą. Bez żartów. Poważnie. Los sprezentował nam trzy wyjazdy w Europę. Jeden dość blisko, a drugi ciut dalej - do Słowenii, gdzie nie potrzeba żadnej mobilizacji, żeby pojechać w komplecie. Zazwyczaj takie wyjazdy jak Armenia trafiały nam się z dnia na dzień w eliminacjach. Było z 7 godzin, żeby się zorganizować, drogo, mało czasu, a baba krzyczy, że chyba jesteś nienormalny i maksymalnie możesz pojechać do Arłamowa, a nie do Armenii. Teraz czasu jest aż nadto. Gramy tam 11.12.2025! Loty są w naprawdę dobrych cenach. Milion kombinacji. Milion możliwości. Pamiętajcie, zwiedzanie takich miejsc z Legią to niesamowite przeżycie. Reprezentowanie Legii w środku Azji to super sprawa. Bądźcie tam. Zorganizujcie się. To naprawdę nie jest tak trudne, jak się wydaje. Jakkolwiek to nie brzmi - WSZYSCY DO ARMENII!" - informują NS-i.


Komentarze (2)

Elf - 30 minut temu, *.centertel.pl

Taaa mobilizacja ... a biletów dostaniemy 300 sztuk i rozdacie wśród swoich na osiedlach

odpowiedz
Cytryn - 34 minuty temu, *.110.154

Kto działa na dzielnicach tego bilety nie ominą! Mocno Legia!!!

odpowiedz
