Sparing: Legia II 7-1 Talent Warszawa
W rozegranym w LTC sparingu Legia II zmierzyła się z IV-ligowym Talentem Warszawa. Wobec przełożenia meczu ligowego, spotkanie było okazją do przetestowania kilku nowych wariantów oraz sprawdzenia dyspozycji zawodników, którzy z różnych przyczyn grali w dotychczasowych meczach nieco mniej. Goście grali z dużą determinacją i momentami stawiali wbrew pozorom niełatwe warunki, jednak przeważający legioniści bezlitośnie wykorzystywali większość pomyłek "Koników".
Sparing: Legia II Warszawa 7-1(4-0) Talent Warszawa
Gole:
1-0 10 min. Dawid Kiedrowicz
2-0 21 min. Maciej Ruszkiewicz (rzut karny)
3-0 23 min. gracz testowany
4-0 35 min. Szymon Piasta
5-0 57 min. Jan Leszczyński (głową, as. Maciej Jania z rzutu wolnego)
6-0 71 min. Jeremiah White IV (as. Tudor Butucel)
6-1 79 min. Nazar Malinowski
7-1 82 min. Samuel Ṣ̌arudi b.a. (po własnym przechwycie)
Legia II: Jan Bienduga - Daniel Foks, Karol Kosiorek, Jan Leszczyński, Maciej Jania (66' Patryk Konik)- Dawid Kiedrowicz (46' Jeremiah White), Maciej Ruszkiewicz, Maciej Saletra (66' gr. testowany), Szymon Piasta - gr. testowany (70' Samuel Ṣ̌arudi), gr. testowany (70' Tudor Butucel)
Trener: Filip Raczkowski