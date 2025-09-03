Sparing: Legia II 7-1 Talent Warszawa

W rozegranym w LTC sparingu Legia II zmierzyła się z IV-ligowym Talentem Warszawa. Wobec przełożenia meczu ligowego, spotkanie było okazją do przetestowania kilku nowych wariantów oraz sprawdzenia dyspozycji zawodników, którzy z różnych przyczyn grali w dotychczasowych meczach nieco mniej. Goście grali z dużą determinacją i momentami stawiali wbrew pozorom niełatwe warunki, jednak przeważający legioniści bezlitośnie wykorzystywali większość pomyłek "Koników". Sparing: Legia II Warszawa 7-1(4-0) Talent Warszawa Gole: 1-0 10 min. Dawid Kiedrowicz 2-0 21 min. Maciej Ruszkiewicz (rzut karny) 3-0 23 min. gracz testowany 4-0 35 min. Szymon Piasta 5-0 57 min. Jan Leszczyński (głową, as. Maciej Jania z rzutu wolnego) 6-0 71 min. Jeremiah White IV (as. Tudor Butucel) 6-1 79 min. Nazar Malinowski 7-1 82 min. Samuel Ṣ̌arudi b.a. (po własnym przechwycie) Legia II: Jan Bienduga - Daniel Foks, Karol Kosiorek, Jan Leszczyński, Maciej Jania (66' Patryk Konik)- Dawid Kiedrowicz (46' Jeremiah White), Maciej Ruszkiewicz, Maciej Saletra (66' gr. testowany), Szymon Piasta - gr. testowany (70' Samuel Ṣ̌arudi), gr. testowany (70' Tudor Butucel) Trener: Filip Raczkowski

