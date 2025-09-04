Boks

PLB i PZB nie pozwalają Legii przełożyć meczów kolidujących z MŚ

Czwartek, 4 września 2025 r. 08:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia zwrócił się z prośbą do Polskiego Związku Bokserskiego i Rady Polskiej Ligi Bokserskiej o przeniesienie dwóch meczów ligowych, które kolidują z występami reprezentantów Polski, w tym rozpoczynających się dziś w Liverpoolu mistrzostw Świata seniorów. Legioniści są tam najliczniej reprezentowani - udział w MŚ bierze trzech pięściarzy KB Legia (Nikolas Pawlik, Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki), a ponadto trzech kolejnych, którzy w PLB występują w naszych barwach (Nikodem Kozak, Adam Tutak, Oskar Kopera). Kolejny zaś etatowy reprezentant Polski, Jakub Straszewski, na MŚ nie pojechał tylko z powodu kontuzji.



Mistrzostwa Świata trwają do 14 września, a właśnie na ten dzień liga wyznaczyła termin wyjazdowego meczu z Pomorzaninem Toruń. Wniosek Legii o przełożenie meczu został... odrzucony większością głosów. Otóż kluby uznały, że tylko w przypadku mocno rezerwowego składu legionistów, będą w stanie pokonać nasz zespół. Legia bowiem po I rundzie rozgrywek ma na koncie komplet punktów. To się nazywa podejście fair-play.



Legia wnioskowała również o przełożenie meczu ligowego z Rushh Kielce, zaplanowanego na 22 listopada. Data tego meczu koliduje z mistrzostwami Europy do lat 23, które odbędą się w Budapeszcie oraz zawodami Pucharu Świata w Indiach. Także w tym przypadku wniosek Legii o przełożenie spotkania został odrzucony.

