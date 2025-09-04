Legioniści są liderem Polskiej Ligi Boksu po I rundzie rozgrywek - fot. pzb.com.pl
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Boks

PLB i PZB nie pozwalają Legii przełożyć meczów kolidujących z MŚ

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia zwrócił się z prośbą do Polskiego Związku Bokserskiego i Rady Polskiej Ligi Bokserskiej o przeniesienie dwóch meczów ligowych, które kolidują z występami reprezentantów Polski, w tym rozpoczynających się dziś w Liverpoolu mistrzostw Świata seniorów. Legioniści są tam najliczniej reprezentowani - udział w MŚ bierze trzech pięściarzy KB Legia (Nikolas Pawlik, Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki), a ponadto trzech kolejnych, którzy w PLB występują w naszych barwach (Nikodem Kozak, Adam Tutak, Oskar Kopera). Kolejny zaś etatowy reprezentant Polski, Jakub Straszewski, na MŚ nie pojechał tylko z powodu kontuzji.

Mistrzostwa Świata trwają do 14 września, a właśnie na ten dzień liga wyznaczyła termin wyjazdowego meczu z Pomorzaninem Toruń. Wniosek Legii o przełożenie meczu został... odrzucony większością głosów. Otóż kluby uznały, że tylko w przypadku mocno rezerwowego składu legionistów, będą w stanie pokonać nasz zespół. Legia bowiem po I rundzie rozgrywek ma na koncie komplet punktów. To się nazywa podejście fair-play.

Legia wnioskowała również o przełożenie meczu ligowego z Rushh Kielce, zaplanowanego na 22 listopada. Data tego meczu koliduje z mistrzostwami Europy do lat 23, które odbędą się w Budapeszcie oraz zawodami Pucharu Świata w Indiach. Także w tym przypadku wniosek Legii o przełożenie spotkania został odrzucony.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.