Klasyfikacja kanadyjska: Nsame i Wszołek na czele

Czwartek, 4 września 2025 r. 11:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Początek sezonu 2025/2026 zadecydowanie należał do dwójki zawodników. Najlepszym strzelcem jest Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta), a najlepszym asystentem Paweł Wszołek (3 gole, 4 asysty). Obaj zebrali po 7 punktów w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej.



AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26

14 meczów: 8 zwycięstw - 3 remisy - 3 porażki, bramki: 22-17

średnia punktów: 1,93

gole na mecz: 1,57

gole stracone na mecz: 1,21









Ciekawostki:



BRAMKI ZDOBYTE:

86% z obrębu pola karnego

32% po strzałach z główki



82% to gole z akcji

13,6% po rozegraniu stałego fragmentu gry

4,4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)



BRAMKI STRACONE:

94% z obrębu pola karnego

35% padło po strzałach z główki



76,5% to gole z akcji

23,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry

0% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry



Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 6 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 61-75 minutą - 1 trafienie.



Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 5 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 0 goli.



Karne: Legia strzeliła 1 z 1 rzutów karnych. Rywale Legii nie wykonywali żadnego rzutu karnego.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,66 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.



Dwóch zawodników wystąpiło we wszystkich 14 meczach. Najwięcej występów w podstawowej jedenasce ma Kacper Tobiasz. Wahan Biczahczjan - 10 razy wychodził w podstawowym składzie i 4 razy wchodził z ławki rezerwowych. Najwięcej minut na boisku spędził Tobiasz - 1290 (100%).



W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 5 piłkarzy.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95 Paweł Wszołek 3 4 7 13 1091 156 Juergen Elitim 2 2 4 9 657 164 Wahan Biczachczjan 2 2 4 14 780 195 Bartosz Kapustka 1 3 4 13 902 226 Mileta Rajović 3 0 3 8 361 120 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 8 561 281 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Kacper Chodyna 0 1 1 7 316 316 Patryk Kun 0 1 1 4 327 327 Petar Stojanović 0 1 1 11 426 426 Ruben Vinagre 0 1 1 9 761 761 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789

Stan na 01.09.2025.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.