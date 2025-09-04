Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
Klasyfikacja kanadyjska: Nsame i Wszołek na czele

Woytek, źródło: Legionisci.com

Początek sezonu 2025/2026 zadecydowanie należał do dwójki zawodników. Najlepszym strzelcem jest Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta), a najlepszym asystentem Paweł Wszołek (3 gole, 4 asysty). Obaj zebrali po 7 punktów w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej.

AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
14 meczów: 8 zwycięstw - 3 remisy - 3 porażki, bramki: 22-17
średnia punktów: 1,93
gole na mecz: 1,57
gole stracone na mecz: 1,21



Ciekawostki:

BRAMKI ZDOBYTE:
86% z obrębu pola karnego
32% po strzałach z główki

82% to gole z akcji
13,6% po rozegraniu stałego fragmentu gry
4,4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)

BRAMKI STRACONE:
94% z obrębu pola karnego
35% padło po strzałach z główki

76,5% to gole z akcji
23,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry
0% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry

Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 6 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 61-75 minutą - 1 trafienie.

Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 5 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 0 goli.

Karne: Legia strzeliła 1 z 1 rzutów karnych. Rywale Legii nie wykonywali żadnego rzutu karnego.

Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,66 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.

Dwóch zawodników wystąpiło we wszystkich 14 meczach. Najwięcej występów w podstawowej jedenasce ma Kacper Tobiasz. Wahan Biczahczjan - 10 razy wychodził w podstawowym składzie i 4 razy wchodził z ławki rezerwowych. Najwięcej minut na boisku spędził Tobiasz - 1290 (100%).

W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 5 piłkarzy.

Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)

Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95
Paweł Wszołek 3 4 7 13 1091 156
Juergen Elitim 2 2 4 9 657 164
Wahan Biczachczjan 2 2 4 14 780 195
Bartosz Kapustka 1 3 4 13 902 226
Mileta Rajović 3 0 3 8 361 120
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 8 561 281
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Kacper Chodyna 0 1 1 7 316 316
Patryk Kun 0 1 1 4 327 327
Petar Stojanović 0 1 1 11 426 426
Ruben Vinagre 0 1 1 9 761 761
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789

Stan na 01.09.2025.
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.

Komentarze (0)

