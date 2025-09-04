Klasyfikacja kanadyjska: Nsame i Wszołek na czele
Początek sezonu 2025/2026 zadecydowanie należał do dwójki zawodników. Najlepszym strzelcem jest Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta), a najlepszym asystentem Paweł Wszołek (3 gole, 4 asysty). Obaj zebrali po 7 punktów w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej.
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
14 meczów: 8 zwycięstw - 3 remisy - 3 porażki, bramki: 22-17
średnia punktów: 1,93
gole na mecz: 1,57
gole stracone na mecz: 1,21
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
86% z obrębu pola karnego
32% po strzałach z główki
82% to gole z akcji
13,6% po rozegraniu stałego fragmentu gry
4,4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)
BRAMKI STRACONE:
94% z obrębu pola karnego
35% padło po strzałach z główki
76,5% to gole z akcji
23,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry
0% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 6 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 61-75 minutą - 1 trafienie.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 5 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 0 goli.
Karne: Legia strzeliła 1 z 1 rzutów karnych. Rywale Legii nie wykonywali żadnego rzutu karnego.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,66 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Dwóch zawodników wystąpiło we wszystkich 14 meczach. Najwięcej występów w podstawowej jedenasce ma Kacper Tobiasz. Wahan Biczahczjan - 10 razy wychodził w podstawowym składzie i 4 razy wchodził z ławki rezerwowych. Najwięcej minut na boisku spędził Tobiasz - 1290 (100%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 5 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Jean-Pierre Nsame
|6
|1
|7
|12
|667
|95
|Paweł Wszołek
|3
|4
|7
|13
|1091
|156
|Juergen Elitim
|2
|2
|4
|9
|657
|164
|Wahan Biczachczjan
|2
|2
|4
|14
|780
|195
|Bartosz Kapustka
|1
|3
|4
|13
|902
|226
|Mileta Rajović
|3
|0
|3
|8
|361
|120
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|8
|561
|281
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Kacper Chodyna
|0
|1
|1
|7
|316
|316
|Patryk Kun
|0
|1
|1
|4
|327
|327
|Petar Stojanović
|0
|1
|1
|11
|426
|426
|Ruben Vinagre
|0
|1
|1
|9
|761
|761
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
Stan na 01.09.2025.
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.