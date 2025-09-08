Są psy, którym warto pomagać - zbiórka 28 września

Poniedziałek, 8 września 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W dniu meczu z Pogonią, podczas kiermaszu legijnych gadżetów w Źródełku (28.09. od godziny 14:00), prowadzona będzie kolejna odsłona akcji "Są psy, którym warto pomagać". W jej ramach kibice Legii z Białołęki, współpracujący z fundacją Wzajemnie Pomocni, zbierać będą karmę dla psów (Acana Pacifica sucha, animonda Grancarno w puszkach) i kotów (saszetki Poesie i puszki Coshida), pościele, poszewki, ręczniki. Dary można także przynosić każdego dnia do sklepu Żyleta.









Kibice Legii, szczególnie grupa Białołęka niosą szeroko pojętą pomoc, od spacerów z psami, poprzez karmienie i opiekę nad kotami, po ciężkie prace fizyczne. Nadchodzi jesień, więc czas na zbiórkę potrzebnych rzeczy wymienionych powyżej oraz na plakacie. Zachęcamy do wsparcia.





