Futsal

Bilety na mecz z Constractem Lubawa

Piątek, 5 września 2025 r. 12:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 10 września w hali OSiR Włochy przy Gładkiej 18 futsaliści Legii zagrają pierwsze domowe spotkanie w sezonie 2025/26 - legioniści zmierzą się z czołowym zespołem naszej ekstraklasy, Constractem Lubawa. Wejściówki na mecz kosztują 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku od 4 do 16 lat) oraz 25 zł (normalne, od 17 lat). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą za darmo.



Zapraszamy na mecz, do głośnego wspierania naszej drużyny!









Termin meczu: środa, 10 września 2025, g. 20:00

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

