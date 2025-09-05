fot. Maciek Gronau
Bilety na mecz z Constractem Lubawa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 10 września w hali OSiR Włochy przy Gładkiej 18 futsaliści Legii zagrają pierwsze domowe spotkanie w sezonie 2025/26 - legioniści zmierzą się z czołowym zespołem naszej ekstraklasy, Constractem Lubawa. Wejściówki na mecz kosztują 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku od 4 do 16 lat) oraz 25 zł (normalne, od 17 lat). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą za darmo.

Zapraszamy na mecz, do głośnego wspierania naszej drużyny!



Termin meczu: środa, 10 września 2025, g. 20:00
Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)
Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal


