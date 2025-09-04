Koszykówka

Terminy sparingów Legii

Czwartek, 4 września 2025 r. 13:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Cztery gry kontrolne rozegrają jeszcze przed startem sezonu 2025/26 koszykarze Legii. Najbliższe dwa spotkania będą miały miejsce w Toruniu, w ramach memoriału XXIII Wojtka Michniewicza. W jego ramach legioniści zagrają z Twardymi Piernikami oraz zespołem niemieckiej Bundesligi - Würzburg Baskets.



Później nasi gracze udadzą się na parę dni do Estonii, gdzie zagrają dwa ostatnie sparingi. W sobotę, 20 września legioniści zmierzą się w Tallinie z japońskim Yohohama B-Corsairs (18:00 polskiego czasu). Dwa dni później w Tartu nasz zespół zmierzy się z lokalnym zespołem Tartu Ülikool Maks & Moorits (18:00 polskiego czasu).



W sobotę, 27 września w hali na Bemowie zagramy z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Superpuchar Polski. Ten mecz, podobnie jak i cały turniej, odbędzie się w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Finał rozegrany zostanie dzień później o 20:00. Pierwszy mecz ligowy Legia zagra w piątek, 3 października ze Startem Lublin na Bemowie, a we wtorek, 7 października o 18:30 polskiego czasu (19:30 litewskiego) zainauguruje rozgrywki Basketball Champions League w Twinsbet Arenie w Wilnie.



Terminy najbliższych meczów Legii:

14.09 (ND) g. 18:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [sparing, Arena Toruń]

15.09 (PO) g. 16:30 Legia Warszawa - Würzburg Baskets [sparing, Arena Toruń]

20.09 (SO) g. 18:00 Legia Warszawa - Yohohama B-Corsairs [sparing, hala TalTech w Tallinie]

22.09 (PO) g. 18:00 Tartu Ülikool Maks & Moorits - Legia Warszawa [sparing, hala Tartu Ülikooli w Tartu]

27.09 (SO) g. 18:45 Legia Warszawa - Trefl Sopot [półfinał Superpucharu, OSiR Bemowo]

28.09 (ND) g. 20:00 Legia Warszawa/Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych/Start Lublin [finał Superpucharu, OSiR Bemowo]

03.10 (PT) Legia Warszawa - Start Lublin [OBL, OSiR Bemowo]

07.10 (WT) g. 18:30 Rytas Wilno - Legia Warszawa [BCL, Twinsbet Arena]

