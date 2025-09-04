Koszykówka
Terminy sparingów Legii
Cztery gry kontrolne rozegrają jeszcze przed startem sezonu 2025/26 koszykarze Legii. Najbliższe dwa spotkania będą miały miejsce w Toruniu, w ramach memoriału XXIII Wojtka Michniewicza. W jego ramach legioniści zagrają z Twardymi Piernikami oraz zespołem niemieckiej Bundesligi - Würzburg Baskets.
Później nasi gracze udadzą się na parę dni do Estonii, gdzie zagrają dwa ostatnie sparingi. W sobotę, 20 września legioniści zmierzą się w Tallinie z japońskim Yohohama B-Corsairs (18:00 polskiego czasu). Dwa dni później w Tartu nasz zespół zmierzy się z lokalnym zespołem Tartu Ülikool Maks & Moorits (18:00 polskiego czasu).
W sobotę, 27 września w hali na Bemowie zagramy z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Superpuchar Polski. Ten mecz, podobnie jak i cały turniej, odbędzie się w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Finał rozegrany zostanie dzień później o 20:00. Pierwszy mecz ligowy Legia zagra w piątek, 3 października ze Startem Lublin na Bemowie, a we wtorek, 7 października o 18:30 polskiego czasu (19:30 litewskiego) zainauguruje rozgrywki Basketball Champions League w Twinsbet Arenie w Wilnie.
Terminy najbliższych meczów Legii:
14.09 (ND) g. 18:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [sparing, Arena Toruń]
15.09 (PO) g. 16:30 Legia Warszawa - Würzburg Baskets [sparing, Arena Toruń]
20.09 (SO) g. 18:00 Legia Warszawa - Yohohama B-Corsairs [sparing, hala TalTech w Tallinie]
22.09 (PO) g. 18:00 Tartu Ülikool Maks & Moorits - Legia Warszawa [sparing, hala Tartu Ülikooli w Tartu]
27.09 (SO) g. 18:45 Legia Warszawa - Trefl Sopot [półfinał Superpucharu, OSiR Bemowo]
28.09 (ND) g. 20:00 Legia Warszawa/Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych/Start Lublin [finał Superpucharu, OSiR Bemowo]
03.10 (PT) Legia Warszawa - Start Lublin [OBL, OSiR Bemowo]
07.10 (WT) g. 18:30 Rytas Wilno - Legia Warszawa [BCL, Twinsbet Arena]