8. kolejka Ekstraklasy. Faworyci bez zwycięstwa
Trwa 8. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia zanotowała drugie zwycięstwo, dzięki czemu odrobiła minusowe punkty i wyszła na plus. Po wygranej z Widzewem, Lech znów zaliczył wpadkę. Tym razem zespół z Poznania przegrał na własnym stadionie z Zagłębiem. W sobotę Pogoń doznała wyjazdowej porażki w Kielcach. Jagiellonia także straciła punkty - tylko zremisowała z Piastem. Spotkanie Wisły z Cracovią zostało odwołane ze względu na zły stan boiska.
Na poniedziałek zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem.
8. kolejka:
Lechia Gdańsk 2-0 GKS Katowice
Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin
Korona Kielce 1-0 Pogoń Szczecin
Wisła Płock - Cracovia (odwołany)
Piast Gliwice 1-1 Jagiellonia Białystok
Niedziela, 14.09.
godz. 12:15 Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 15.09.
godz. 19:00 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
