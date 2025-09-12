8. kolejka Ekstraklasy. Mecz przyjaźni w Warszawie

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Wraca najlepsza liga świata,nie lubię tych przerw na kadrę. W międzyczasie konkurencja się jeszcze wzmocniła.Mnie ciekawi nabytek Lechii Cirković,o którym pisalem ok 1.5 roku temu w kontekście LEGII jak wymiatał w Baćce Topoli na lewym skrzydle.Niezłe pokrętło ma,na pewno nie gorszy od Chłania.Poza tym Aleksić w Craxie i Ilic na bramce w Widzewie.Pewnie chłopaki w tej kolejce nie jeszcze zagrają,ale jestem bardzo ciekaw co pokażą w naszej lidze.Co do meczu z Radomiakiem to najgorszy przdciwnik dla nas, bo mają szybkość na bokach i mogą niebezpieczne kontrować,więc wynik będzie otwarty. Pozdro Legioniści!🙂

Od piątku rozgrywane będą mecze 8. kolejki Ekstraklasy. Na początek pozostająca nadal bez punktów Lechia zagra z GKS-em, a Lech zmierzy się z Zagłębiem. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy aktualnym liderem, Wisłą Płock i zajmującą 2. miejsce Cracovią. W niedzielę Legia zmierzy się z Radomiakiem. Na poniedziałek natomiast zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem.

