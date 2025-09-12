fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

8. kolejka Ekstraklasy. Mecz przyjaźni w Warszawie

Mishka, źródło: Legionisci.com

Od piątku rozgrywane będą mecze 8. kolejki Ekstraklasy. Na początek pozostająca nadal bez punktów Lechia zagra z GKS-em, a Lech zmierzy się z Zagłębiem. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy aktualnym liderem, Wisłą Płock i zajmującą 2. miejsce Cracovią. W niedzielę Legia zmierzy się z Radomiakiem. Na poniedziałek natomiast zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem. 




8. kolejka:


Piątek, 12.09.
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Lech Poznań - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 13.09.
godz. 14:45 Korona Kielce - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Wisła Płock - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)


Niedziela, 14.09.
godz. 12:15 Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 15.09.
godz. 19:00 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)



Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Znawca - 39 minut temu, *.interkam.pl

Wraca najlepsza liga świata,nie lubię tych przerw na kadrę. W międzyczasie konkurencja się jeszcze wzmocniła.Mnie ciekawi nabytek Lechii Cirković,o którym pisalem ok 1.5 roku temu w kontekście LEGII jak wymiatał w Baćce Topoli na lewym skrzydle.Niezłe pokrętło ma,na pewno nie gorszy od Chłania.Poza tym Aleksić w Craxie i Ilic na bramce w Widzewie.Pewnie chłopaki w tej kolejce nie jeszcze zagrają,ale jestem bardzo ciekaw co pokażą w naszej lidze.Co do meczu z Radomiakiem to najgorszy przdciwnik dla nas, bo mają szybkość na bokach i mogą niebezpieczne kontrować,więc wynik będzie otwarty. Pozdro Legioniści!🙂

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!