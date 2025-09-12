8. kolejka Ekstraklasy. Mecz przyjaźni w Warszawie
Od piątku rozgrywane będą mecze 8. kolejki Ekstraklasy. Na początek pozostająca nadal bez punktów Lechia zagra z GKS-em, a Lech zmierzy się z Zagłębiem. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy aktualnym liderem, Wisłą Płock i zajmującą 2. miejsce Cracovią. W niedzielę Legia zmierzy się z Radomiakiem. Na poniedziałek natomiast zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem.
8. kolejka:
Piątek, 12.09.
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Lech Poznań - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 13.09.
godz. 14:45 Korona Kielce - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Wisła Płock - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
Niedziela, 14.09.
godz. 12:15 Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 15.09.
godz. 19:00 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców