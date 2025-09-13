8. kolejka Ekstraklasy. Porażka Lecha
Trwa 8. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia zanotowała drugie zwycięstwo, dzięki czemu odrobiła minusowe punkty i wyszła na plus. Po wygranej z Widzewem, Lech znów zaliczył wpadkę. Tym razem zespół z Poznania przegrał na własnym stadionie z Zagłębiem. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy aktualnym liderem, Wisłą Płock i zajmującą 2. miejsce Cracovią. W niedzielę Legia zmierzy się z Radomiakiem. Na poniedziałek natomiast zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem.
8. kolejka:
Lechia Gdańsk 2-0 GKS Katowice
Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin
Sobota, 13.09.
godz. 14:45 Korona Kielce - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Wisła Płock - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
Niedziela, 14.09.
godz. 12:15 Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 15.09.
godz. 19:00 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
