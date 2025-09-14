fot. Woytek / Legionisci.com
8. kolejka Ekstraklasy. Wysoka wygrana Legii

Trwa 8. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia zanotowała drugie zwycięstwo, dzięki czemu odrobiła minusowe punkty i wyszła na plus. Po wygranej z Widzewem, Lech znów zaliczył wpadkę. Tym razem zespół z Poznania przegrał na własnym stadionie z Zagłębiem. W sobotę Pogoń doznała wyjazdowej porażki w Kielcach. Jagiellonia także straciła punkty - tylko zremisowała z Piastem. Legia wysoko wygrała z Radomiakiem. Spotkanie Wisły z Cracovią zostało odwołane ze względu na zły stan boiska. 




Na poniedziałek zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem. 


8. kolejka:

Lechia Gdańsk 2-0 GKS Katowice
Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin

Korona Kielce 1-0 Pogoń Szczecin
Wisła Płock - Cracovia (odwołany)
Piast Gliwice 1-1 Jagiellonia Białystok

Motor Lublin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa 4-1 Radomiak Radom

Widzew Łódź 2-0 Arka Gdynia


Poniedziałek, 15.09.
godz. 19:00 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)



Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (17)

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl

Igor Drapiński z Piasta,powinniśmy brać chłopaka,po sezonie kończy mu sie kontrakt, a to będzie świetny lewonożny stoper.Do rotacji z Kapuadim byłby idealny.👍

Znawca - 21 godzin temu, *.interkam.pl

Świetny meczyk Korony.Brawo J. Zielinski.Swoją drogą chłop powinien prowadzić jakiś czołowy klub w PL bo znakomitą robotę robi.Brawo też trener Molder(najlepszy treneiro w lidze).Kolejny mecz na swoich warunkach i wyższa kultura gry od Jagi.

Legiak83 - 8 godzin temu, *.78.205

@Znawca: zgadzam sie ten Molder to kot. Jak tak dalej pójdzie to zaraz podkupi go MC bo Guardiola sobie przestal radzić.

exsa - 13.09.2025 / 11:04, *.orange.pl

Zaczyna sie gra na dobre ! LEGIA 4-0 Radomiak !!!

Rks - 13.09.2025 / 18:21, *.vectranet.pl

@exsa: mozesz pomarzyc przyjacielu

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

@exsa: Prawie trafiłeś Kolego. Mnie udało się trafić z wynikiem idealnie, pozdrawiam wszystkich którzy dobrze życzą Legii i nie mają inklinacji do przemądrzania się na forum.👍

Wyrwikufel - 13.09.2025 / 09:52, *.vectranet.pl

My na razie nie lepiej ciągniemy niż łachudry. Trzeba to szybko poprawić.

Znawca - 13.09.2025 / 09:08, *.interkam.pl

Dziś Koroną klepie Pogoń, trener Molder remisuje z Białymi a Craxa wpada na lidera.😁

Chudy Grubas - 13.09.2025 / 08:54, *.79.201

Nie ukrywam, miałem banana jak oglądałem Lecha, ale znając naszych nuygusów, będą zmęczeni po odpoczynku na kadrę i też mogą zrobić "niespodziankę" 😉

Kanil - 13.09.2025 / 10:35, *.mrsn.at

@Chudy Grubas: przecież Radomiak faworytem 😉

wkz - 13.09.2025 / 15:34, *.icpnet.pl

@Chudy Grubas: raczej "zmęczeni" po pępkowym u Wszołka😁

Mateusz z Gór - 13.09.2025 / 07:40, *.orange.pl

A to się drezyna znowu wykoleiła👍

ws - 12.09.2025 / 14:45, *.play.pl

Nie ma meczów przyjaźni. Przyjaźń tylko na trybunach🍻 a na boisku twarda walka o zwycięstwo. Przebudowana drużyna musi coś nowego zaprezentować. Tylko zwycięstwo, hej Legio tylko zwycięstwo.

Znawca - 12.09.2025 / 10:15, *.interkam.pl

No i zapomniałem też o Bogdan Mircetić z Rakowa.To bedzie drugi Crnac.Na pewno zarobią na nim ośmiocyfrową kwotę.

Bellial - 6 godzin temu, *.co.uk

@Znawca: w rupiah indyjskich czy $ kongijskich?

Znawca - 12.09.2025 / 09:39, *.interkam.pl

Wraca najlepsza liga świata,nie lubię tych przerw na kadrę. W międzyczasie konkurencja się jeszcze wzmocniła.Mnie ciekawi nabytek Lechii Cirković,o którym pisalem ok 1.5 roku temu w kontekście LEGII jak wymiatał w Baćce Topoli na lewym skrzydle.Niezłe pokrętło ma,na pewno nie gorszy od Chłania.Poza tym Aleksić w Craxie i Ilic na bramce w Widzewie.Pewnie chłopaki w tej kolejce nie jeszcze zagrają,ale jestem bardzo ciekaw co pokażą w naszej lidze.Co do meczu z Radomiakiem to najgorszy przdciwnik dla nas, bo mają szybkość na bokach i mogą niebezpieczne kontrować,więc wynik będzie otwarty. Pozdro Legioniści!🙂

Mateusz z Gór - 12.09.2025 / 12:17, *.orange.pl

@Znawca: Mnie intresuje tylko Legia, ale podziwiam Twoje szerokie horyzonty.
Fajnie, że wróciłeś, pozdrawiam.👍

