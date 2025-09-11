Marciniak sędzią meczu z Radomiakiem
Szymon Marciniak z Płocka został wyznaczony do sędziowania meczu 8. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Radomiakiem Radom. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Krzysztof Nejman, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Bartosz Heinig. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 14 września o godz. 14:45.
Obsada sędziowska 8. kolejki:
Lechia Gdańsk - GKS Katowice: Paweł Malec (Łódź)
Lech Poznań - Zagłębie Lubin: Damian Kos (Gdańsk)
Korona Kielce - Pogoń Szczecin: Piotr Lasyk (Bytom)
Wisła Płock - Cracovia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Łukasz Kuźma (Białystok)
Legia Warszawa - Radomiak Radom: Szymon Marciniak (Płock)
Widzew Łódź - Arka Gdynia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze: Bartosz Frankowski (Toruń)