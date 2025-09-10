fot. Woytek / Legionisci.com
Futsal

Legia Warszawa 4-6 Constract Lubawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Constractem Lubawa 4-6. Do przerwy legioniści przegrywali 2-4. Kolejne spotkanie rozegrają 13 września, na wyjeździe z AZS UŚ Katowice.




Legioniści przystąpili do meczu osłabieni brakiem pierwszego bramkarza, Tomasza Warszawskiego, który w spotkaniu z Widzewem zobaczył czerwoną kartkę. W 3. minucie bramkarz Constractu wyszedł daleko z własnej bramki, co wykorzystał Henri Alamikkotervo i go przelobował strzałem z własnej połowy. Minutę później wyrównał Bruno Cintra. Nie minęła minuta, a ten sam zawodnik wykorzystał wyjście bramkarza Legii do ataku i posłał piłkę do pustej bramki. W 13. minucie Kacper Sendlewski ograł dwóch legionistów i zdobył trzecią bramkę dla Constractu. Kontaktowe trafienie zanotował Jarosław Żmijewskij, ale jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Savio Valadares. 


Druga połowa przebiegała podobnie do pierwszej. W 26. minucie Henri Alamikkotervo zdobył kontaktowe trafienie, ale 4 minuty później goście ponownie powiększyli przewagę, by po chwili trafić do siatki po raz 6. 


Legia Warszawa 4-6 (2-4) Constract Lubawa

1-0 - 3:00 Henri Alamikkotervo

1-1 - 4:03 Bruno Cintra

1-2 - 4:52 Bruno Cintra

1-3 - 13:00 Kacper Sendlewski

2-3 - 15:18 Jarosław Żmijewskij

2-4 - 19:17 Savio Valadares

3-4 - 25:11 Henri Alamikkotervo

3-5 - 29:54 Pedrinho

3-6 - 31:06 Pedrinho

4-6 - 39:28 Eric Sylla


Legia:  18. Michał Sobków, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Cardoso Alves, 15. Felipe Castaneda Corrales, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 99. Mateusz Majewski


Constract: 96. Gutta, 5. Kacper Sendlewski, 7. Adriano Lemos, 6. Paweł Kaniewski, 8. Gabriel Rinaldin

rezerwa: 1. Jan Rutkowski, 4. Pedro Pereira, 9. Matheus Dener, 11. Savio Valdares, 12. Pedrinho, 16. Bruno Cintra, 17. Szymon Licznerski, 30. Helder, 88. Sebastian Grubalski



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal




