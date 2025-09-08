Wyniki 2. kolejki Ekstraklasy
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 2. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, ale kilka klubów ma na swoim koncie komplet punktów, w tym Legia Warszawa, która wygrała na wyjeździe z Widzewem.
2. kolejka:
Rekord Bielsko-Biała 4-2 (0-0) FC Toruń
Dreman Opole Komprachcice 1-6 (0-1) Futsal Leszno
AZS UŚ Katowice 4-1 (2-0) Ruch Chorzów Futsal
Red Dragons Pniewy 2-2 (0-1) Śląsk Wrocław
Eurobus Przemyśl 6-1 (5-0) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Piast Gliwice 5-2 (2-0) BSF Bochnia
Widzew Łódź 4-7 (1-5) Legia Warszawa
Constract Lubawa 2-3 (0-2) Futsal Świecie
