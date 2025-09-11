Wyniki 3. kolejki Ekstraklasy
W środę rozegrano mecze 3. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Futsal Leszno, który jako jedyny ma komplet punktów. Na przeciwległym biegunie, z trzema porażkami, jest Widzew.
3. kolejka:
FC Toruń 5-2 (1-0) Red Dragons Pniewy
Śląsk Wrocław 4-6 (2-3) Piast Gliwice
Ruch Chorzów Futsal 1-1 (0-0) Rekord Bielsko-Biała
Futsal Świecie 3-1 (2-0) AZS UŚ Katowice
Legia Warszawa 4-6 (2-4) Constract Lubawa
BSF Bochnia 1-3 (0-0) Dreman Opole Komprachcice
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 6-1 (4-0) Widzew Łódź
Futsal Leszno 3-2 (3-0) Eurobus Przemyśl
