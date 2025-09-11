fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
amp futbol

VI turniej Amp futbol Ekstraklasy w Bydgoszczy

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W dniach 20-21 września w Bydgoszczy odbędzie się VI turniej Amp Futbol Ekstraklasy. Legia zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli i występuje w grupie mistrzowskiej. Stołeczny zespół rozegra 3 mecze - w sobotę zmierzy się ze Śląskiem i Kuloodpornymi, a w niedzielę z Wisłą. 



 


Terminarz:

Sobota, 20.09.

g. 10:30 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków
g. 11:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
g. 14:00 Zawisza Bydgoszcz - Pokrowa Lwów
g. 15:20 Stal Rzeszów - Warta Poznań
g. 17:00 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków
g. 18:15 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa

Niedziela, 21.09. 
g. 9:15 Warta Poznań - Pokrowa Lwów
g. 10:30 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław
g. 11:45 Zawisza Bydgoszcz - Stal Rzeszów
g. 13:20 Wisła Kraków - Legia Warszawa
g. 14:30 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów
g. 16:00 Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań


Turniej:

20-21.09. Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Bydgoszcz
wstęp wolny




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!