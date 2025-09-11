VI turniej Amp futbol Ekstraklasy w Bydgoszczy
W dniach 20-21 września w Bydgoszczy odbędzie się VI turniej Amp Futbol Ekstraklasy. Legia zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli i występuje w grupie mistrzowskiej. Stołeczny zespół rozegra 3 mecze - w sobotę zmierzy się ze Śląskiem i Kuloodpornymi, a w niedzielę z Wisłą.
Terminarz:
Sobota, 20.09.
g. 10:30 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków
g. 11:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
g. 14:00 Zawisza Bydgoszcz - Pokrowa Lwów
g. 15:20 Stal Rzeszów - Warta Poznań
g. 17:00 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków
g. 18:15 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa
Niedziela, 21.09.
g. 9:15 Warta Poznań - Pokrowa Lwów
g. 10:30 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław
g. 11:45 Zawisza Bydgoszcz - Stal Rzeszów
g. 13:20 Wisła Kraków - Legia Warszawa
g. 14:30 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów
g. 16:00 Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań
Turniej:
20-21.09. Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Bydgoszcz
wstęp wolny
