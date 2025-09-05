Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Pierwszy trening nowych legionistów

Woytek, źródło: Legionisci.com

Po czterech dniach odpoczynku piłkarze Legii Warszawa wrócili do treningów. Piątkowe zajęcia były pierwszymi wspólnymi dla piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu w ostatnich dniach. Na boisko wybiegli: Kacper Urbański, Antonio Colak, Kamil Piątkowski i Noah Weisshaupt.

Nowi piłkarze na treningu - Woytek / 38 zdjęć



W zajęciach nie uczestniczyli natomiast kadrowicze: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Wahan Biczachczjan, Petar Stojanović, Ermal Krasniqi i Steve Kapuadi. Zabrakło również kontuzjowanych Jean-Pierra Nsame i Claude Goncalvesa. Nieobecny był także Ilja Szkurin, który szykuje się do odejścia.

Do zdrowia wrócił natomiast Radovan Pankov, który nie zagrał w pięciu ostatnich spotkaniach. Pozostali gracze byli do dyspozycji Edwarda Iordanescu. Z "jedynką" trenował dziś Rafał Boczoń z drugiej drużyny.

Zajęciom z boku przyglądali się prezes Dariusz Mioduski i dyrektor sportowy Michał Żewłakow.

Nowi piłkarze na treningu - Woytek / 38 zdjęć

fot. Woytek / Legionisci.com
Patryk Kun i Kamil Piątkowski - fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com
Antonio Colak - fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com
Noah Weisshaupt - fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com




