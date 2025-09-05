Pierwszy trening nowych legionistów

Piątek, 5 września 2025 r. 14:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po czterech dniach odpoczynku piłkarze Legii Warszawa wrócili do treningów. Piątkowe zajęcia były pierwszymi wspólnymi dla piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu w ostatnich dniach. Na boisko wybiegli: Kacper Urbański, Antonio Colak, Kamil Piątkowski i Noah Weisshaupt.



Nowi piłkarze na treningu - Woytek / 38 zdjęć









W zajęciach nie uczestniczyli natomiast kadrowicze: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Wahan Biczachczjan, Petar Stojanović, Ermal Krasniqi i Steve Kapuadi. Zabrakło również kontuzjowanych Jean-Pierra Nsame i Claude Goncalvesa. Nieobecny był także Ilja Szkurin, który szykuje się do odejścia.



Do zdrowia wrócił natomiast Radovan Pankov, który nie zagrał w pięciu ostatnich spotkaniach. Pozostali gracze byli do dyspozycji Edwarda Iordanescu. Z "jedynką" trenował dziś Rafał Boczoń z drugiej drużyny.



Zajęciom z boku przyglądali się prezes Dariusz Mioduski i dyrektor sportowy Michał Żewłakow.



Nowi piłkarze na treningu - Woytek / 38 zdjęć

