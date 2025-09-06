Kolejne bajkowe graffiti w szpitalach w Dziekanowie i Węgrowie

Sobota, 6 września 2025 r. 11:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii z grupy Dobrzy Ludzie w ostatnich dniach kontynuowali odnawianie szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - tam w jednej z sal Oddziału Rehabilitacji Dziennej powstały bajkowe postaci (Psiunio i Kocienio) z legijnymi akcentami. Legioniści byli także z wizytą w szpitalu w Węgrowie, gdzie odnowiona została część Oddziału Pediatrii lokalnego szpitala, a także przychodnia.









- Nie chcieliśmy aby odnowione ściany pozostały puste. Zobaczcie pierwsze graffiti wykonane w przychodni. Mamy nadzieję, że zarówno Myszka Mickey. jak i Stitch. umilają wizytę małym pacjentom - mówią Dobrzy Ludzie.







