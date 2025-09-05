Tenis
Wyniki Stankiewicz w ITF W35 w Punta Cana
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz rozpoczęła dwutygodniowy cykl startowy na Dominikanie. W turnieju ITF W35 w Punta Cana, legionistka przegrała w I rundzie singla z Weroniką Falkowską, a w deblu wraz z Amerykanką - Kolie Allen odpadły w grze o półfinał.
Wyniki legionistki:
I runda: Monika Stankiewicz - Weronika Falkowska 1-6, 2-6
I runda: Monika Stankiewicz/Kolie Allen (USA) - Alisa Danilova (Rosja)/Ximena Senties (Meksyk) 6-1, 6-0
1/4 finału: Stankiewicz/Allen - Weronika Falkowska/Katharina Hobgarski (Niemcy) 3-6, 3-6